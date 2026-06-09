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  • /Agnimitra Paul on Kalighat Raid: কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেল সিআইডি, এবার অভিষেকের গ্রেফতারি নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন অগ্নিমিত্রা

Agnimitra Paul on Kalighat Raid: কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেল সিআইডি, এবার অভিষেকের গ্রেফতারি নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন অগ্নিমিত্রা

Agnimitra Paul on Kalighat Raid: তৃণমূল কার্যালয়ে সিআইডি হানা দিলে তাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্ব। পরে বেশকিছুক্ষণ বাকবিতন্ডার পর তৃণমূলের অফিসে ঢোকে সিআইডির টিম

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 09, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:30 PM IST
Agnimitra Paul on Kalighat Raid: কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেল সিআইডি, এবার অভিষেকের গ্রেফতারি নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন অগ্নিমিত্রা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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