/Agnimitra Paul on Kalighat Raid: কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেল সিআইডি, এবার অভিষেকের গ্রেফতারি নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন অগ্নিমিত্রা

নারায়ণ সিংহ রায়: বিরোধী দলনেতা হিসেবে কার নাম সুপারিশ করা হবে তা নিয়ে তৃণমূলের রেজলিউশনে করা জাল সইয়ের তদন্তে আজ কালীঘাটে ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে তৃণমূলের কার্যালয়ে হানা দেয় সিআইডি। ঘটনাক্রমে ওই একই ঠিকানায় থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে দিল্লিতে। ফলে সিআইডির ওই বিশাল দলের হানায় শোরগোল পড়ে যায়। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
উত্তরবঙ্গ সফর শেষে কলকাতায় ফিরছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। বাগডোগরা বিমানবন্দরের এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ভারতের সংবিধানে কেউ যে আইনের উপরে নয় তা প্রমাণ হয়ে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ একটা দেশ। ভারতের সংবিধান এখানে চলে না। উনি নিজেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভাবতেন। কিন্তু আজ সিআইডি তাঁর বাড়িতে। কেউ যদি মনে করে, আমি ভগবান তাহলে শেষ কথা বলবে জনগণ।
উল্লেখ্য, তৃণমূল কার্যালয়ে সিআইডি হানা দিলে তাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্ব। পরে বেশকিছুক্ষণ বাকবিতন্ডার পর তৃণমূলের অফিসে ঢোকে সিআইডির টিম। পরে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে আসেন কুণাল ঘোষ ও মদন মিত্র। মমতার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েই মমতার সঙ্গে কথা বলেন কুণাল। শেষপর্যন্ত সিআইডি তার কাজ করে ফিরে যায়।
অন্যদিকে, ক্য়ামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসেও হানা দেয় সিআইডি। সেখানে ৩ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। সই জাল কাণ্ডে অভিষেককে জেরা করার সিআইডির সময়সীমা ছিল মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা। সেই সময় পার হওয়ার আগেই সিআইডিকে চিঠি দিয়ে সময় চাইলেন অভিষেক। তার মধ্যেই এই হানা।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজির এড়ানো নিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, এবার গ্রেফতার করা হবে। সংবিধান ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী কি হয় তা সরকার দেখে নেবে। অভিষেকের দীক্ষিত ছেলে পুষ্পা পালিয়ে ছিল। নেপাল থেকে তাকে গ্রেফতার করা করা হয়েছে। এরকম বহু নেতৃত্ব পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাবছে, কেউ ধরবে না। আমরা তদন্ত করছি। সবাইকে ধরা হবে।
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