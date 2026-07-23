/জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়মে বিরাট বদল, জন প্রতিনিধিদের কোনও ক্ষমতাই আর থাকছে না

রণয় তেওয়ারি: রাজ্যজুড়ে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া এবং তা ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে বহু গাফিলতি ও ভুয়ো নথির হদিশ মেলার পর কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। নবান্নে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেন, এখন থেকে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র জারির ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক বা জনপ্রতিনিধি যেমন পঞ্চায়েত প্রধান,পুরসভার চেয়ারম্যান বা মেয়রের সরাসরি কোনও ভূমিকা থাকবে না। ওই শংসাপত্র দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে কেবল স্থায়ী সরকারি আধিকারিকদের ওপর। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন জেলায় জন্ম মৃত্যুর রেজিস্টার খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মুখ্যসচিব জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভা এই সংক্রান্ত নতুন নিয়মে অনুমোদন দিয়েছে। আগামী দু’-এক দিনের মধ্যেই এর সরকারি নির্দেশিকা কার্যকর করা হবে। যাচাই অভিযানে ধরা পড়েছে হাজার হাজার ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট। নবান্নে এই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বাস্থ্য সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব এবং রাজ্য পুলিসের ডিজি কলকাতা পুলিসের সিপি।
মুখ্যসচিব জানান, সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট প্রদান ও জাল ডিজিটাল রেকর্ডের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দফতর, সিআইডি এবং রাজ্য ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।
নমুনা যাচাইয়ে চমকে ওঠার মতো তথ্য
বিলম্বিত শংসাপত্র পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়। সেখানে দেখা গিয়েছে ৪৬,৯৯৮টি বিলম্বিত জন্ম শংসাপত্রের মধ্যে ১১,৩৯০টি ভুয়ো। বেআইনি বলে প্রমাণিত হয়েছে যা প্রায় ২৫ শতাংশ।
ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া পুরোনো রেকর্ড ডিজিটাইজ করার কাজে ১১.২৪ লক্ষ আবেদনের মধ্যে প্রায় ১.৮০ লক্ষ রেকর্ড ভুয়ো বা অসংগতিপূর্ণ পাওয়া গেছে যা প্রায় ১৫-১৬ শতাংশ।
মুখ্যসচিব স্পষ্টভাবে জানান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুরের মতো সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতেই এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে।
নতুন নিয়ম ও প্রশাসনিক সংস্কার
১৯৬৯ সালের কেন্দ্রীয় "Registration of Births and Deaths Act"-এর আওতায় রাজ্য সরকারের রুল তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। ১৯৯৭ এবং ২০০০ সালে তৎকালীন সরকারের সময় জনপ্রতিনিধিদের যেমন পঞ্চায়েত প্রধান, পুর-চেয়ারম্যান বা মেয়রের হাতে সাব-রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা সরকারি চাকরির কোড অফ কন্ডাক্ট বা সার্ভিস রুলের আওতায় না থাকায় দায়বদ্ধতার অভাব তৈরি হচ্ছিল।
নতুন ব্যবস্থা
একমাত্র সরকারি কর্মচারী
জেলা শাসক বা জেলা রেজিস্টার এখন থেকে প্রতিটি ব্লক,পঞ্চায়েত বা পুরসভার জন্য নির্দিষ্ট স্থায়ী সরকারি আধিকারিককে যেমন পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, এক্সটেনশন অফিসার, হেলথ অফিসার বার্থ/ডেথ রেজিস্টার হিসেবে মনোনীত করবেন।
ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও মুচলেকা
যে সরকারি অফিসার শংসাপত্র ইস্যু করবেন, তাঁকেই সলম আন্ডারটেকিং বা মুচলেকা দিতে হবে। অনিয়ম হলে সার্ভিস রুল ও সিভিল-ক্রিমিনাল আইনে চরম আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
কেন্দ্রীয় পোর্টালে সংযুক্তি
আগামী ৩ মাসের মধ্যে রাজ্য নিজস্ব ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘CRS’ পোর্টালে ১০০ শতাংশ যুক্ত হবে।
রাজ্যজুড়ে আজ থেকেই বিশেষ রেজিস্টার উদ্ধার ও যাচাই অভিযান
মুখ্যসচিব জানান, আজ সকাল ১১টা থেকে রাজ্যজুড়ে ৩,৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১২৫টি পুরসভা এবং ৭টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে সিভিল ও পুলিশ অফিসাররা বিশেষ অভিযান শুরু করেছেন।
সব পুরোনো ও বর্তমান রেজিস্টার খতিয়ে দেখে তা সিগনেচার ও স্ক্যান করে সরকারি হেপাজতে নেওয়া হচ্ছে।
সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যাদের বার্থ সার্টিফিকেট বৈধ ও সঠিক রয়েছে, তাদের কোনো সমস্যা হবে না।
সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে মুখ্যসচিব জানান, "জাতীয় নিরাপত্তা, নাগরিকত্ব এবং আর্থিক নিরাপত্তার সুরক্ষায় রাজ্য সরকার কোনো আপস করবে না। যারা বেআইনিভাবে ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করেছে বা যারা তা ইস্যু করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)