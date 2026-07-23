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জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়মে বিরাট বদল, জন প্রতিনিধিদের কোনও ক্ষমতাই আর থাকছে না

Birth Certificate Rule Change: সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট প্রদান ও জাল ডিজিটাল রেকর্ডের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দফতর, সিআইডি এবং রাজ্য ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে

Reported By RONAY TEWARI
Published: Jul 23, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:49 PM IST
জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়মে বিরাট বদল, জন প্রতিনিধিদের কোনও ক্ষমতাই আর থাকছে না

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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