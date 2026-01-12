English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
No RAC, Vande Bharat sleeper fare chart: রাজধানীর থেকেও দামী! মিলবে না RAC টিকিট... ৪০০ থেকে ১০০০ কিমি, 3AC থেকে 1AC, প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিটের কত ভাড়া?

Guwahati Howrah Vande Bharat sleeper fare: নয়া এই বন্দে ভারত স্লিপারে থাকছে আরামদায়ক বার্থ, ভেস্টিবিউল-সহ স্বয়ংক্রিয় দরজা, উন্নত সাসপেনশন ও শব্দ কমানোর ব্যবস্থা, কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থা, জরুরি টকব্যাক সিস্টেম, আধুনিক ড্রাইভার কেবিন ও কন্ট্রোল, এয়ারোডাইনামিক বাহ্যিক নকশা এবং স্বয়ংক্রিয় স্যানিটেশন ও জীবাণুনাশক প্রযুক্তি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 12, 2026, 06:45 PM IST
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: থাকছে কোনও RAC, ন্যূনতম ভাড়াযোগ্য দূরত্ব হচ্ছে ৪০০ কিলোমিটার। রাজধানীর থেকেও দামী হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার! গুয়াহাটি-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপারের যাত্রা শুরু এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার আগেই ভারতীয় রেল বোর্ড প্রকাশ করল বন্দে ভারত স্লিপারের ফেয়ার চার্ট। রেলওয়ে বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে,“এই ট্রেনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কনফার্মড টিকিট ইস্যু করা হবে। কোনও RAC, ওয়েটিং লিস্ট বা আংশিক কনফার্মড টিকিটের ব্যবস্থা থাকবে না। অ্যাডভান্স রিজার্ভেশন পিরিয়ড (ARP) শুরু হওয়ার দিন থেকেই সমস্ত বার্থ বুকিংয়ের জন্য উপলব্ধ থাকবে।” RAC টিকিট না মিললেও, এই ট্রেনে লেডিজ কোটা, প্রতিবন্ধী যাত্রীদের (PwD) কোটা, সিনিয়র সিটিজেন কোটা এবং ডিউটি পাস কোটা থাকবে।

ফেয়ার চার্ট অনুযায়ী বন্দে ভারত স্লিপারের ভাড়া,
3AC: কিমি পিছু ২.৪ টাকা
2AC: কিমি পিছু ৩.১ টাকা
1AC: কিমি পিছু ৩.৮ টাকা

সেই হিসেবে ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ন্যূনতম ভাড়া হবে—
3AC: ৯৬০ টাকা
2AC: ১২৪০ টাকা
1AC: ১৫২০ টাকা
এর সঙ্গে আলাদা করে জিএসটি যোগ হবে।

হাওড়া–গুয়াহাটি (প্রায় ১০০০ কিমি) রুটে, যেখানে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হতে চলেছে, ভাড়া হবে—
3AC: ২৪০০ টাকা
2AC: ৩১০০ টাকা
1AC: ৩৮০০ টাকা

২০০০ কিলোমিটারের জন্য ভাড়া—
3AC: ৪৮০০ টাকা
2AC: ৬২০০ টাকা
1AC: ৭৬০০ টাকা

এই ভাড়া বর্তমান প্রিমিয়াম ট্রেনগুলির তুলনায় কিছুটা বেশি। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লি–হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেসে (১৪৪৮ কিমি) ভাড়া কিমি-পিছু—
3AC: ২.১৪ টাকা
2AC: ২.৯১ টাকা
1AC: ৩.৬০ টাকা

হাওড়া–গুয়াহাটি রুটে চলা সারাইঘাট এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে বর্তমানে সর্বোচ্চ ভাড়া—
3AC: ১৪১০ টাকা
2AC: ১৯৮৫ টাকা
1AC: ৩৩২০ টাকা।

সেমি হাইস্পিড বন্দে ভারত স্লিপার প্রথম ট্রেনটি পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং অসমের কামরূপ মেট্রোপলিটন ও বঙাইগাঁও—এই ৯ জেলার মধ্যে ১০টি স্টেশনে থামবে। এটি একটি নাইট জার্নি হবে। সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করে সকালে গন্তব্যে পৌঁছবে। ট্রেনে মোট ১৬টি কোচ থাকবে—১১টি 3AC, ৪টি 2AC এবং ১টি 1AC। এই ট্রেনে বর্তমান এক্সপ্রেস ট্রেনের তুলনায় প্রায় ৩ ঘণ্টা কম সময় লাগবে গন্তব্যে পৌঁছাতে। ট্রেনটির সর্বোচ্চ ১৮০ কিমি/ঘণ্টা গতি চলতে পারলেও নিরাপত্তাজনিত কারণে এই রুটে সর্বোচ্চ ১৩০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে চলবে।

নয়া এই বন্দে ভারত স্লিপারে থাকছে আরামদায়ক বার্থ, ভেস্টিবিউল-সহ স্বয়ংক্রিয় দরজা, উন্নত সাসপেনশন ও শব্দ কমানোর ব্যবস্থা, কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থা, জরুরি টকব্যাক সিস্টেম, আধুনিক ড্রাইভার কেবিন ও কন্ট্রোল, এয়ারোডাইনামিক বাহ্যিক নকশা এবং স্বয়ংক্রিয় স্যানিটেশন ও জীবাণুনাশক প্রযুক্তি। সবমিলিয়ে এই ট্রেন গতি, আরাম ও নির্ভরযোগ্যতার সমন্বয়ে যাত্রার ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে বলে আশাবাদী রেল আধিকারিকরা। 

