Bengal Weather Update: ৪০ কিমি বেগের ঝোড়ো হাওয়া, পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তুমুল বৃষ্টি: কলকাতার কী আপডেট

Bengal Weather Update: ৪০ কিমি বেগের ঝোড়ো হাওয়া, পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তুমুল বৃষ্টি: কলকাতার কী আপডেট
West Bengal Weather Update: বসন্তের বিদায়বেলায় এবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে চলেছে প্রকৃতি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সাত দিন রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। উল্টে পাল্লা দিয়ে বাড়বে গরম ও ভ্যাপসা অস্বস্তি।
অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে আগামী সাতদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। শুধুই গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। ১৩ থেকে ১৬ এপ্রিল দাবদাহের খেলা দেখাবে আবহাওয়া আজ-কাল-পরশু। আজ শনিবার এবং কাল রবিবার দুদিন শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে ও তাপমাত্রা বাড়তে পারে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
দক্ষিণবঙ্গে
আবহাওয়ার ভোল বদল। গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া তাপমাত্রা বাড়বে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান। সোমবার স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে পশ্চিমের দু-এক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে।
সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে বেশ কিছু জেলাতে। সোমবার ও মঙ্গলবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সতর্কবার্তা জারি আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
বুধবার এবং বৃহস্পতিবার গরম ও অস্বস্তি আরও বাড়বে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানের গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সর্তকতা থাকবে। এই পর্বে বিক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে দু এক জায়গায় সামান্য ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতে পারে বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে।
উত্তরবঙ্গে
আজ শনিবার ও কাল রবিবার শুধুমাত্র ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এই তিন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
আগামী সপ্তাহে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে; তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।
উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের জেলা সহ বাকি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের জেলাগুলিতে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
কলকাতা
তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী। ঝড়বৃষ্টির কারনে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে রয়েছে আজ সকালে ও। আজ সকাল থেকেই পরিষ্কার আকাশ। পরে বেলার দিকে কখনো আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। আগামী তিন-চার দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আজ থেকে হাওয়া বদল; মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। রবিবারের মধ্যে তাপমাত্রা বাড়তে পারে পাঁচ থেকে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস। উইকেন্ডে শুষ্ক আবহাওয়া। রবিবার থেকে বুধবার গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৩ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০ থেকে ৯৭ শতাংশ।
