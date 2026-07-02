/বদলে গেল তারাপীঠের নিয়ম! নতুন কমিটি বলল, এখন থেকে তারা মায়ের মন্দিরে ঢুকে কোনও ভাবেই আর... যাবে না! বিগ!

প্রসেনজিৎ মালাকার: দীর্ঘ ১৫ বছর পরে, চলতি বছরে বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পরেই তারাপীঠ মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করল নতুন কমিটি। মূলত এই কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন তারাপীঠ মন্দিরের সেবায়েত। প্রসঙ্গত, প্রায় ১৫ বছর আগে তৈরি হওয়া কমিটি নির্বাচনের আগের লগ্ন পর্যন্ত তাদের একাধিপত্য কায়ম করে রেখেছিল।
নতুন কমিটি
সেই ১৫ বছরের আমলে তারাপীঠ মন্দির নিয়ে উঠেছিল একাধিক অভিযোগ। সেই সময় তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি ছিলেন তারাময় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি ছিলেন ধ্রুব চ্যাটার্জী। তবে দীর্ঘ ১৫ বছর পরে তারাপীঠ মন্দিরের প্রবীণ সেবায়েতদের সঙ্গে বৈঠক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সভাপতি হিসেবে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং সম্পাদক হিসেবে পুলক চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করা হয়েছে। পাশাপাশি কোষাধক্ষ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তারকনাথ চ্যাটার্জি (বড়), আহ্বায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তারক চ্যাটার্জী (ছোট)।
কেন ভেঙে ফেলা হল পুরনো কমিটি?
তারাপীঠ মন্দির কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তারাপীঠ মন্দিরের স্বর্গীয় সেবায়েত ছিলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটির নিয়ম ছিল-- প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সকলের পরামর্শ নিয়ে নতুন করে সভাপতি, সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবে। তবে সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কয়েকজন সেবায়তই একাধিপত্য কায়ম করে রেখেছিলেন। সেই কারণেই পুরনো কমিটি ভেঙে ফেলা হল।
নতুন কমিটি, নয়া নিয়ম
তবে, জানা গিয়েছে, শুধু পুরনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি তৈরি করাই নয়, পাশাপাশি মন্দিরের কয়েকটি নিয়মেও আনা হয়েছে বদল। বুধবার ওই কমিটির যে-বৈঠকে বসে সেখানে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে-- গর্ভগৃহের বাইরে থেকেই যাতে ভক্তরা দেবীর মূর্তি ভালো করে দেখতে পান সেজন্য-- তারাপীঠ মন্দিরের গর্ভগৃহ এক ফুট নীচু করা হবে। যদিও মা তারার প্রতিমা থাকবে উঁচুতেই, যাতে বাইরে থেকে মায়ের মুখ দর্শন করা সহজ হয়। এছাড়া থাকছে বিশেষ লাইনের পুণ্যার্থীদের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া এবং ভিআইপি থেকে সাধারণ পুণ্যার্থী, কেউই যাতে গর্ভগৃহে বেশি সময় থাকতে না পারেন-- তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
মা-কে স্পর্শ নয়?
শোনা যাচ্ছে, এখন থেকে আর তারাপীঠে ঢুকে তারা মা-কে স্পর্শ করা যাবে না! তাই কি? হ্যাঁ, তেমনই। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই নিয়ম হয়েছিল, হাফপ্যান্ট পরে তারাপীঠে মায়ের মন্দিরে ঢোকা যাবে না। এবং তখনই মন্দিরে ঢুকে মাকে জড়িয়ে ছবি তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। নতুন এই কমিটি তৈরি হওয়ার আবহে কয়েকদিন আগে তৈরি হওয়া পুরনো সেই নিয়ম নিয়েই ফের চর্চা শুরু হয়েছে। এখনই কেউ আর মন্দিরে ঢুকে মাকে স্পর্শ করতে পারেন না, আগামী দিনে আর কেউ মা তারা-কে স্পর্শ করতে পারবেন না! মনে করা হচ্ছে, এতে সাধারণ ভক্তদের সুবিধা হবে।
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