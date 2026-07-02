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বদলে গেল তারাপীঠের নিয়ম! নতুন কমিটি বলল, এখন থেকে তারা মায়ের মন্দিরে ঢুকে কোনও ভাবেই আর... যাবে না! বিগ!

Tarapith Temple Big News: গত ১৫ বছরে তারাপীঠ মন্দির নিয়ে উঠেছে একাধিক অভিযোগ। সেই সময় তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি ছিলেন তারাময় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি ধ্রুব চ্যাটার্জী। দীর্ঘ ১৫ বছর পরে অবশেষে তারাপীঠ মন্দিরের প্রবীণ সেবায়েতদের সঙ্গে বৈঠক করে নতুন কমিটি গঠন করা হল।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 02, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:43 PM IST
বদলে গেল তারাপীঠের নিয়ম! নতুন কমিটি বলল, এখন থেকে তারা মায়ের মন্দিরে ঢুকে কোনও ভাবেই আর... যাবে না! বিগ!
Image Credit: মন্দিরে ঢুকে মা&#039;কে জড়িয়ে ধরে আর তোলা যাবে না ছবি? (ফাইল ছবি)Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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