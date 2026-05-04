Noapara Election 2026 Result: নোয়াপাড়ায় এগিয়ে অর্জুন; গৈরিক রঙে রাঙছে বরানগর-সন্নিহিত কেন্দ্র

Noapara Election 2026 Result: নোয়াপাড়ায় এগিয়ে অর্জুন; গৈরিক রঙে রাঙছে বরানগর-সন্নিহিত কেন্দ্র
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বরাহনগরের-সংলগ্ন এলাকা নোয়াপাড়া। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত কেন্দ্রটি ব্যারাকপুর লোকসভা আসনের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম। উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা, গারুলিয়া পুরসভা, ইছাপুর ডিফেন্স এস্টেট, ব্যারাকপুর সেনানিবাস (ক্যান্টনমেন্ট) এবং ব্যারাকপুর-২ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মোহনপুর ও শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই কেন্দ্রটি গঠিত।
নির্বাচনের ইতিহাস এবং দলীয় আধিপত্য
১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নোয়াপাড়া এ পর্যন্ত ১৭টি বিধানসভা নির্বাচনে (২০১৮ সালের উপ-নির্বাচনসহ) অংশগ্রহণ করেছে। এই আসনে ৮ বার জয়ী হয়েছে সিপিআই(এম)। তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে ৪ বার। কংগ্রেস জিতেছে ৩ বার। প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি ও অবিভক্ত সিপিআই যথাক্রমে ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের প্রথম দুটি নির্বাচনে জয়লাভ করছিল।
ত্রিমুখী ভোট-লড়াই
১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা প্রথমবার এখানে সিপিআই(এম)-এর টানা পাঁচবারের জয়ের ধারা ভেঙে দেয়। তবে ২০০৬ সালে সিপিআই (এম) শেষবারের মতো তৃণমূলকে পরাজিত করে আসনটি পুনরুদ্ধার করে। উল্লেখযোগ্য, ২০০১ এবং ২০০৬ সালের জয়ের ব্যবধান ছিল খুবই সামান্য-- যথাক্রমে ৪৪৪৬ এবং ৪৫০৭ ভোট। মঞ্জু বসু, যিনি ২০০১ সালে তৃণমূলের হয়ে প্রথম জয়ী হন এবং ২০০৬ সালে হেরে যান, ২০১১ সালে তিনি পুনরায় ৪১,১৪৮ ভোটের বিশাল ব্যবধানে সিপিআই(এম)-এর তৎকালীন বিধায়ক কুশধ্বজ ঘোষকে পরাজিত করে ফিরে আসেন। তবে ২০১৬ সালে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী মধুসূদন ঘোষের কাছে ১,০৯৫ ভোটের সামান্য ব্যবধানে পরাজিত হন। ২০১৭ সালে মধুসূদন ঘোষের মৃত্যুতে ২০১৮ সালের উপ-নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সুনীল সিংকে প্রার্থী করে। সিং তাঁর বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৬৩,০১৮ ভোটে পরাজিত করেন, যা নোয়াপাড়ার ইতিহাসে কোনো প্রার্থীর পাওয়া সর্বোচ্চ ভোটের রেকর্ড। ২০১৯ সালে সুনীল সিং বিজেপিতে যোগ দিলে ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল আবারও মঞ্জু বসুর উপর ভরসা রাখে। সেই নির্বাচনে মঞ্জু বসু সুনীল সিংকে ২৬,৭১০ ভোটে পরাজিত করেন।
লোকসভা নির্বাচনের প্রবণতা ও ভোটার পরিসংখ্যান
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ফল মাঝে মাঝে ওঠানামা করলেও, লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ২০০৯ সাল থেকে নোয়াপাড়া বিধানসভা অংশে তারা টানা লিড বজায় রেখেছে। ২০০৯ সালে লিড ছিল ১৩,৯৫২ ভোট এবং ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০,৫৫৮-তে। তবে ২০১৯ সালে বিজেপি কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, যেখানে তৃণমূলের লিড কমে মাত্র ৫২৬ ভোটে দাঁড়ায়। ২০২৪ সালে সেই ব্যবধান আবার বেড়ে ১১,৮৫৯ ভোট হয়েছে।
ভোটার এবং জনতাত্ত্বিক তথ্য
২০২৪ সালে নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৬৪,৬০১ (২০১১ সালে যা ছিল ২,০৫,০৭০)। তফসিলি জাতি ১৮.২৪%, মুসলিম ১১.১০% এবং তফসিলি উপজাতি ১.৫১%। এটি একটি প্রধানত শহুরে কেন্দ্র (৯৪.৫৫% শহুরে ভোটার), এখানে গ্রামীণ ভোটার মাত্র ৫.৪৫%। ভোটদানের হার ধারাবাহিকভাবে কমছে (২০১১ সালে ৮২.৯০% থেকে কমে ২০২১ সালে ৭৩.৫০% হয়েছে), যা শহুরে ভোটারদের উদাসীনতার বহিঃপ্রকাশ।
পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
দ্রুত নগরায়নের ফলে নোয়াপাড়া কলকাতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশন (উত্তর-দক্ষিণ লাইনের একটি প্রধান ডিপো ও টার্মিনাল) এই এলাকাকে সরাসরি দমদম, এসপ্ল্যানেড এবং নিউ গড়িয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছে। সড়কপথে বি.টি. রোডের মাধ্যমে কলকাতার মূল কেন্দ্র এবং উত্তর ২৪ পরগনার অন্যান্য শহরের সঙ্গে এটি ভালোভাবে সংযুক্ত। এলাকাটি ধর্মীয় তীর্থস্থান দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খুব কাছে এবং ব্যারাকপুর সেনানিবাস ও কামারহাটি-বেলঘরিয়া শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তী। প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্প এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি এখানকার স্থানীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি।
২০২৬ নির্বাচনের পূর্বাভাস
২০০৯ সাল থেকে গত আটটি নির্বাচনের সাতটিতেই জয়ী বা এগিয়ে থাকার কারণে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসকে সুবিধাজনক অবস্থানে দেখা হচ্ছিল। বাম-কংগ্রেস জোট বর্তমানে ১২-১৩ শতাংশ ভোট নিয়ে তাদের অবস্থান স্থিতিশীল করেছে। অন্য দিকে, বিজেপি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এসেছে এবং তারা রাজ্যে তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে ৬ শতাংশ ভোটের ব্যবধান মেটানোর চেষ্টা করছে। হয়তো সেই চেষ্টারই সুফল তারা এবার আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে।
দুই দফায় মিটল ভোট
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
