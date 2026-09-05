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নিউ ফরাক্কায় ধস মেরামতি শেষ, চালু হয়ে গেল স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল

New Farakka Rail Line Problem: পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের তদারকিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতের কাজ শুরু হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 05, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:15 PM IST
নিউ ফরাক্কায় ধস মেরামতি শেষ, চালু হয়ে গেল স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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