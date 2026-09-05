/নিউ ফরাক্কায় ধস মেরামতি শেষ, চালু হয়ে গেল স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল

অয়ন ঘোষাল: প্রায় ষাট ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হল ট্রেন চলাচল। নিউ ফরাক্কা ও তিলডাঙার মধ্যবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত অংশে মেরামতির কাজ শেষ করে ফেলল পূর্ব রেল। প্রয়োজনীয় সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষার পর স্বাভাবিক হয়ে গেল ট্রেন চলাচল।
গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে অবিরাম বৃষ্টির কারণে নিউ ফারাক্কা ও তিলডাঙার মাঝের রেললাইনের বাঁধে ধস নামে। আপ ও ডাউন লাইনের মধ্যবর্তী বাঁধের মাধ্যে জল চুইয়ে পড়া এবং আপ লাইনের পাশে একটি পুকুর থাকার কারণে পরিস্থিতি আরও আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। এর ফলে মাটি ধসে গিয়ে নরম কাদাভিত্তিক জমি আরও নরম হয়ে আপ ট্র্যাকটি বসে যায়।
মনসুন পেট্রোলিং বা বর্ষাকালীন পাহারায় থাকা সতর্ক পেট্রোলম্যানরা তাৎক্ষণিকভাবে ট্র্যাকের ত্রুটি চিহ্নিত করেন,যার ফলে সঠিক সময়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। পারমানেন্ট ওয়ে ইন্সপেক্টর এবং জরুরি উদ্ধারকারী দল অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।
Successful Trial Run — A Step Towards Normalcy!— Eastern Railway (@EasternRailway) September 5, 2026
Watch the BCM empty trial run successfully passing through the restored section at New Farakka (NFK) at 18:58 hrs, ahead of passenger train movement.
Track restored. Safety validated. Passenger services set to resume.… pic.twitter.com/x50vh8pqtc
পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের তদারকিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতের কাজ শুরু হয়। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে ব্যাপকভাবে রেল পাইলিং,পাথরের গুঁড়ো ভরাট, ব্যালাস্ট প্যাকিং এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন করা হয়। শুরুতে ৬টি পাইলিং রিগ এবং প্রায় ২০০ জন কর্মীকে কাজে লাগানো হয়। রাতের এই পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় পরে আরও ১০০ জন স্থানীয় কর্মী এবং আজিমগঞ্জ থেকে ১০০ জন কর্মী যোগ দেন। ঘটনাস্থলে ৭ ওয়াগন পাথরের গুঁড়ো আনা হয়েছিল। এছাড়া সুজনীপাড়া মনসুন রিজার্ভ থেকে ১০ ওয়াগন এবং জামালপুর, ভাগলপুর ও মালদা টাউনে থাকা আরও ১৮ ওয়াগন সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।
নিয়ন্ত্রিত ট্রেন পরিচালনা, রুট পরিবর্তন এবং ধীর গতিতে ট্রেন চালনাসহ প্রয়োজনীয় নানাবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে যাত্রীদের ভোগান্তি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে পূর্ব রেল সব ধরণের চেষ্টা চালিয়েছে।
পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পুরো সময়জুড়ে যাত্রী সেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। বাণিজ্যিক বিভাগ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য খাবার, জলখাবার ও বোতলজাত পানীয় জলের জরুরি ব্যবস্থা করা হয়।
তিলডাঙায় একটি অস্থায়ী ক্যাটারিং কাউন্টার স্থাপন করা হয় এবং বল্লালপুরে স্থানীয় ক্যাটারিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাজা খাবার ও পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, যা মালদা থেকে আসা অতিরিক্ত সামগ্রী দ্বারা সচল রাখা হয়। নিউ ফারাক্কা জংশনে রেলওয়ে ক্যাটারিং স্টলগুলো সারারাত খোলা ছিল এবং বর্ধিত চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত মজুদ রাখা হয়েছিল।
পুনর্বাসনের কাজ শেষ হওয়ার পর, পুনরুদ্ধার করা অংশটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ট্র্যাক, পয়েন্ট এবং ওএইচই (OHE) পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হয়। যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের আগে জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের উপস্থিতিতে একটি বিসিএম (BCM) খালি ট্রায়াল রান সফলভাবে ওই লাইনের ওপর দিয়ে পরিচালিত হয়। নির্ধারিত সুরক্ষা মান নিশ্চিত করার পরই স্বাভাবিক ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়।
রেলকর্মীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে বলেন, "এরকম প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমাদের মূল অগ্রাধিকার হল যাত্রীদের আপসহীন নিরাপত্তা এবং দ্রুত ট্রেন পরিষেবা চালু করা। আমাদের টহলদার দলের সময়োচিত সতর্কতা এবং আধিকারিক ও কর্মীদের দিনরাত এক করে দেওয়া পরিশ্রম যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রাখতে পূর্ব রেলের দৃঢ় অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে।"
নৈহাটি-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনগুলির তালিকা-
১৩১৪৯ – কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (২০:৩০ মি.)
১৩১৫৩ – গৌড় এক্সপ্রেস (২২:০৫ মি.)
১২৩৪৩ – দার্জিলিং মেল (২২:১৫ মি.)
১২৩৭৭ – পদাতিক এক্সপ্রেস (২৩:২০ মি.)
উপরের তালিকাভুক্ত সমস্ত ট্রেন নৈহাটি (NH) – ব্যান্ডেল (BDC) – কাটোয়া (KWAE) – আজিমগঞ্জ (AZ) রুট দিয়ে ঘুরিয়ে চালানো হবে।
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