Mother Killed Daughter: ১ বছরের মেয়েকে অ্যাসিড খাওয়াল মা.... পেটের সন্তানের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা জন্মদাত্রীর-ই!

Mother Killed Daughter: ১ বছরের মেয়েকে অ্যাসিড খাওয়াল মা.... পেটের সন্তানের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা জন্মদাত্রীর-ই!
North 24 Pargana News: এক বছরের মেয়েকে অ্যাসিড খাওয়ানোর অভিযোগ উঠেছে মায়ের বিরুদ্ধে। পরে নিজেও অ্যাসিড খাওয়ার চেষ্টা করেন ওই মহিলা বলে জানা গিয়েছে।
মনোজ মন্ডল: নিজের সন্তানের সঙ্গেই এমন করল মা এটা যেন ভাবতেই পারছে না কেউ। সন্তানের প্রতি মায়ের এমনই অমানবিক দৃশ্য দেখে হতবাক গোটা গ্রাম। পারিবারিক অশান্তির জেরে কোলের সন্তানকে অ্যাসিড খাওয়ানোর অভিযোগে উঠল মায়ের বিরুদ্ধেই! উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর নকফুল এলাকায় কোলের সন্তানকে অ্যাসিড খাওয়ানোর অভিযোগে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত মাকে আটক করেছে পুলিস।
আরও পড়ুন, Siliguri News: ডিভোর্সেও রক্ষা নেই, আরও খোরপোশ চেয়ে বউয়ের অত্যাচার! অসহ্য কষ্টে যুবক শেষে...
শুধু তাই নয়, পরে নিজেও অ্যাসিড খাওয়ার চেষ্টা করেন ওই মহিলা বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত মা-এর নাম তপতী বারুই। স্বামী অমিতোষ বারুই সৌদি আরবে কর্মরত। ২০১৯ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। অমিতোষের প্রথম পক্ষের স্ত্রী দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে মারা যান। এরপর তপতীর সঙ্গে তাঁর সংসার গড়ে ওঠে। বড় মেয়ের নাম প্রীতি বারুই। এক বছর এক মাসের কোলের সন্তানকেই এদিন অ্যাসিড খাওয়ান বলে অভিযোগ।
সাংসারিক অশান্তি নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তপতী। সেই রাগেই তিনি নিজের কোলের সন্তানকে অ্যাসিড খাইয়ে দেন এবং নিজেও অ্যাসিড খান বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পরেই বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মা তপতী বারুইকে আটক করেছে পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
আরও পড়ুন, Hooghly: 'টাকা না দিলে ব্যবসা করতে পারবেন না', পুলিস সেজে 'তোলাবাজি', প্রভাবশালীদের ছবি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)