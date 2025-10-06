Watch Video of Khagen Murmu Attack in Nagrakata: বন্যাকবলিত নাগরাকাটায় ভয়ংকর আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মু, ঝরছে রক্ত! বিধায়ক শংকরকে জুতোপেটা...

Watch Video of Khagen Murmu Attack in Nagrakata: বন্যাকবলিত নাগরাকাটায় ভয়ংকর আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মু, ঝরছে রক্ত! বিধায়ক শংকরকে জুতোপেটা...
North Bengal Flood: শনিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গে (North Bengal)। ভেঙে গিয়েছে সেতু, কালভার্ট, বহু বাড়িঘর। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২৮। উদ্ধারকাজ চলছে। এমন পরিস্থিতিতে এদিন দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক। অভিযোগ, নাগরাকাটায় পোঁছোতেই তাঁদের দিকে তেড়ে আসে একদল দুষ্কৃতী। বাঁশ, লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয়। ভাঙচুর করা হয় গাড়িতেও। গুরুতর আঘাত লাগে সাংসদ খগেন মুর্মুর। আক্রান্ত হন বিধায়ক শংকর ঘোষও। ইতিমধ্যে আক্রান্ত সাংসদ-বিধায়ককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরবঙ্গে (Uttarbanga) ভয়ঙ্কর দুর্যোগ (North Bengal Flood)। এখনও পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ২৪ জনের মৃত্যুর (25 death toll) খবর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সোমবার সেই উত্তরবঙ্গে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বেদম মার খেলেন বিজেপির সাংসদ (BJP MP and MLA) ও বিধায়করা। শুধু তাই নয়, কপালে জুটল তীব্র লাঞ্ছনা। রীতিমতো মার খেতে হল নেতাদের। জলপাইগুড়ির (Jalpaiguri) নাগরাকাটায় (Nagrakata) দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ (Shankar Ghoch) এবং মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (Khagen Murmu)। সোমবার দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় তাঁদের গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। ইট, পাথরের ঢিলে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। বিজেপি বিধায়ককে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
বন্যা বিধ্বস্ত নাগরাকাটা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন শঙ্কর ঘোষ, খগেন মুর্মু-সহ বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা। সেখানে গিয়ে মারধরের মুখে পড়েন তাঁরা। এলাকার কিছু মানুষের গুন্ডামির মুখে নাকাল হন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ও মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু।
প্রবল আঘাত ও মারে মাথা ফেটে যায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। রক্তে সারা মুখ ভিজে যায় তাঁর। পিছন থেকে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে ধাক্কা মারা হয়। কিন্তু এরা কারা, কোনও দলের সমর্থক কিনা, এখনও নিশ্চিত জানা যায়নি।
নাগরাকাটার বামনডাঙা যাওয়ার মুখে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। গাড়িতে পাথর, জুতো, লাঠি ছোড়া হয়। বিক্ষোভের মুখে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন বিজেপি বিধায়ক-সাংসদরা। পিছনে তৃণমূল আছে, অভিযোগ করেন বিজেপি নেতারা।
গোটা ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।
প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি, ভূমিধসের জেরে প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের, এখনও একাধিক জেলা প্লাবিত। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজই বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রওনা দিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Bandyopadhyay)।
একাধিক বিজেপি নেতা এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Mazumder) সোমবার সাংসদ অফিসে সাংবাদিকদের বলেন মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা কমছে তাই বিজেপির প্রতিনিধি দলকে আটকাতে তার নির্দেশেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কোন রকম ভাবেই বিজেপিকে ত্রাণ কাজে নামতে দেওয়া হবে না এই নির্দেশ আসার পরেই এই ধরনের আক্রমণ এর জন্য বিজেপি প্রতিবাদ জানাবে রাস্তায় নামবে প্রয়োজনে আইন দ্বারস্থ হবে। এছাড়াও আগামীকাল অথবা পরশু সুকান্ত মজুমদার নিজেই বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় যাবেন পরিদর্শনে।
কাল মিরিক যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
