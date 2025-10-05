English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
North Bengal Flood: বৃষ্টি বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে মৃত বেড়ে ১৭! বাতিল বহু ট্রেন, পর্যটকদের জন্য চালু হেল্পলাইন, যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী...

North Bengal Heavy rain: ট্যুরিস্ট জলে আটকে পড়েছেন বেশ কিছু পর্যটক। পরিস্থিতি নজরদারিতে ও পর্যটকদের সাহায্যার্থে নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।  রোহিণী ও শিলিগুড়িতে খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক।

Oct 5, 2025, 01:35 PM IST
North Bengal Flood: বৃষ্টি বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে মৃত বেড়ে ১৭! বাতিল বহু ট্রেন, পর্যটকদের জন্য চালু হেল্পলাইন, যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃষ্টি বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ভাসছে উত্তরবঙ্গে। প্রবল দুর্যোগে ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭।  সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ- দার্জিলিং ২৬১ মিলিমিটার, কোচবিহার ১৯০ মিলিমিটার,,জলপাইগুড়ি ১৭২ মিলিমিটার, বাগডোগরা ১৩৪ মিলিমিটার। প্রবল বৃষ্টিতে ফুঁলে ফেঁপে উঠেছে উত্তরবঙ্গের নদীগুলি। কোচবিহারের তোর্সা নদীতে লাল সর্তকতা জারি করেছে সেচ দফতর। লাল সতর্কতা জারি তিস্তাতেও। দোমহনী থেকে মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত লাল সতর্কতা জারি। একইসঙ্গে জলঢাকা নদীতেও লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

পরিস্থিতি নজরদারিতে ও পর্যটকদের সাহায্যার্থে নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে কন্ট্রোল রুম ছাড়াও, রোহিণী ও শিলিগুড়িতে খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক। জেনে নিন নাম্বারগুলি- +91 33-22143526, +91 33-22535185। টোল ফ্রি নাম্বার- +91 86979 81070। পর্যটকদের সাহায্যার্থে হটলাইনচালুন করেছে দার্জিলিং পুলিসও। দার্জিলিং পুলিসের তরফে এক্স-হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আগামিকালই উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যসচিবও। জেলাশাসকদের বলা হয়েছে, নিচু এলাকা থেকে মানুষজনকে সরাতে। প্রসঙ্গত এখন পুজো-ছুটির মরশুমে উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের ভিড়। বন্যা বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে আটকে পড়েছেন পর্যটকরা।

জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে যাওয়ার বনদফতরের কাঠের সেতু জলের তোড়ে ভেঙ ভেসে চলে গিয়েছে। হলং নদীর জল বেড়ে যাওয়ায়, জলের তোড়ে ভেঙে যায় সেতু। এর জেরে ট্যুরিস্ট জলে আটকে পড়েছেন বেশ কিছু পর্যটক। ওদিকে শিষামারা নদীর জল বাঁধের কিছু অংশ ভেঙে জলদাপাড়া বনবস্তি ও নতুনপাড়া এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছে। কালচিনি ব্লকে তোর্সার বাঁধ ভেঙ্গে সুভাষিনি চা বাগানে জল ঢুকে গিয়েছে। জলদাপাড়া এলাকার পরিস্হিতি সরোজমিনে দেখতে ঘটনাস্হলে গিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। আলিপুরদুয়ারে হালকুমার হাট এলাকাও প্লাবিত। সেখানেও আছেন বহু পর্যটক। 

বৃষ্টি বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে বিপর্যস্ত ট্রেন পরিষেবাও। বাতিল করা হয়েছে কিছু ট্রেন। কিছু ট্রেনের রুট বদল করা হয়েছে। আবার কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। একনজরে দেখে নিন সেই তালিকা-

রুট বদল
১৩১৪৯ শিয়ালদহ নিউ  আলিপুরদুয়ার কাঞ্চন কন্যা এক্সপ্রেস
১৫৪৮৩ সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস
১৯৩০৬ কামাখ্যা ডাক্তার আম্বেদকর মেল

বাতিল
নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার টুরিস্ট স্পেশাল
ধুবড়ি শিলিগুড়ি জংশন ডেমু
শিলিগুড়ি বানারহাট এক্সপ্রেস 

সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথ
আলিপুরদুয়ার শিলিগুড়ি জংশন ইন্টারসিটি (বিন্নাগুড়ি পর্যন্ত যাবে)
শিলিগুড়ি ধূপগুড়ি ডেমু (গুলমা পর্যন্ত যাবে)

