/ফুঁসছে তিস্তা! একাধিক বাঁধ থেকে ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল! জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে বন্যা-পরিস্থিতি

প্রদ্যুত দাস: শুধু সন্নিহিত রাজ্যগুলিতেই নয়, বিপদ এবার একেবারে ঘরে। উত্তরবঙ্গেও এখন বন্যা-পরিস্থিতি। যদিও কয়েকদিন আগের বন্যাপরিস্থিতির এখন কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। তবে, এখনও উত্তরবঙ্গের বহু এলাকায় জল দাঁড়িয়ে। গত দুদিন ভারী বৃষ্টির পরে আজ, বৃহস্পতিবার রোদঝলমলে আকাশ জলপাইগুড়িতে। কিন্তু ফুঁসছে তিস্তা। তিস্তার দোমহনী এবং মেখলিগঞ্জে হলুদ সর্তকতা, অসংরক্ষিত এলাকায় এই হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর উপরেও হলুদ সর্তকতা সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায়।
ফুঁসছে তিস্তা
তবে আজও ফুঁসছে তিস্তা। পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে জল ছাড়া হচ্ছে কালীঝোরা এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে। গতকাল বুধবার সকাল সাতটায় জল ছাড়ার পরিমাণ গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৯৮৩ কিউমেক এবং কালীঝোরা ব্যারেজ থেকে ১৮১৪ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ির সেচ দফতরের ফ্লাড কন্ট্রোল সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, এক কিউমেক (Cumec) জলের অর্থ-- ১ সেকেন্ডে এক ঘনমিটার (১ cubic meter বা প্রায় ১০০০ লিটার) জলের প্রবাহ। এটি নদী, খাল বা বাঁধের জলের গতি ও পরিমাণ মাপার একক। ১ কিউমেক প্রায় ৩৫.৩১ কিউসেকের (Cubic feet per second) সমান।
আবহাওয়া
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে? অফিসের তথ্য বলছে, মঙ্গল ও বুধবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের একাধিক এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কয়েক জায়গায় চরম ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এবং আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, আজ, বৃহস্পতিবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে! কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে। সুতরাং পরিস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক নয়।
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