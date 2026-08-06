Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ফুঁসছে তিস্তা! একাধিক বাঁধ থেকে ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল! জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে বন্যা-পরিস্থিতি

ফুঁসছে তিস্তা! একাধিক বাঁধ থেকে ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল! জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে বন্যা-পরিস্থিতি

North Bengal Flood Situation: আজও ফুঁসছে তিস্তা। পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে জল ছাড়া হচ্ছে কালীঝোরা এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে। গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৯৮৩ কিউমেক এবং কালীঝোরা ব্যারেজ থেকে ১৮১৪ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ির সেচ দফতরের ফ্লাড কন্ট্রোল সূত্রে জানা গিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 06, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:56 PM IST
ফুঁসছে তিস্তা! একাধিক বাঁধ থেকে ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল! জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে বন্যা-পরিস্থিতি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বড় খবর! আজ থেকে দেওয়া শুরু বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা, তবে রয়েছে শর্
2
3
4
5