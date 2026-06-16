/Bengal Weather Update: উত্তরে দুর্যোগের রক্তচক্ষু, দক্ষিণে দুর্বল মৌসুমি বায়ু! বৃষ্টি নিয়ে লেটেস্ট আপডেট

অয়ন ঘোষাল: পাহাড় যখন বৃষ্টিতে ভাসছে, তখন দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করলেও মৌসুমি অক্ষরেখা একেবারেই সক্রিয় নয়। ফলে চলতি সপ্তাহে সেখানে উল্লেখযোগ্য বা ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্প মাত্রাতিরিক্ত বেশি থাকার কারণে দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের সারাদিন অসহ্য ঘর্মাক্ত অস্বস্তি সহ্য করতে হবে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও গরম এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বজায় থাকবে।
দক্ষিণের জেলা
আজ মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের নয়টি জেলায়— উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং হুগলিতে কম গতিবেগের দমকা হাওয়া এবং হালকা থেকে মাঝারি অল্প সময়ের বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে এই বৃষ্টিতে খুব একটা লাভ হবে না, কারণ বৃষ্টি বন্ধ হতেই ফের গুমোট ঘর্মাক্ত অস্বস্তি তৈরি হবে।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার থেকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় গোটা উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া দার্জিলিং ও কালিম্পং সহ উপরের এই পাঁচ জেলাতেই সপ্তাহ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। আজ ও আগামীকাল (বুধবার) অতি ভারী বৃষ্টির কারণে পার্বত্য এলাকার একাংশে ধস নামতে পারে। একই সাথে ডুয়ার্সের একাধিক নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার এবং তরাই ও ডুয়ার্সের নিচু এলাকা জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে।
কলকাতায় কী হবে?
কলকাতাতেও আজ সকাল থেকেই গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। বিকেলের দিকে কলকাতার বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হালকা এক পশলা অল্প সময়ের যৎসামান্য বৃষ্টি হতে পারে। মোটের ওপর, গোটা রাজ্য জুড়েই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির আবহাওয়া বজায় থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)