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Bengal Weather Update: উত্তরে দুর্যোগের রক্তচক্ষু, দক্ষিণে দুর্বল মৌসুমি বায়ু! বৃষ্টি নিয়ে লেটেস্ট আপডেট

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করলেও মৌসুমি অক্ষরেখা একেবারেই সক্রিয় নয়। ফলে চলতি সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উল্টে বাতাসে জলীয় বাষ্প মাত্রাতিরিক্ত বেশি থানায় দক্ষিণে সারাদিন অসহ্য ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও গরম এবং অস্বস্তি চলবে। একই সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ অল্প ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস কয়েকটি জেলায়। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 16, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:45 AM IST
Bengal Weather Update: উত্তরে দুর্যোগের রক্তচক্ষু, দক্ষিণে দুর্বল মৌসুমি বায়ু! বৃষ্টি নিয়ে লেটেস্ট আপডেট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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