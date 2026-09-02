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হাসপাতালে ঢুকে চিকিত্‍সকদের বেধড়ক মার, শ্লীলতাহানি! ABVP-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়

North Bengal Medical College Clash: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় দুটি ছাত্রসংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। AIDSO-র দাবি, বহিরাগত ABVP সমর্থকরা লেকচার থিয়েটারে ঢুকে চিকিৎসকদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করেছে। ABVP এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে উল্টে AIDSO-র বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দাবি করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:54 PM IST
হাসপাতালে ঢুকে চিকিত্‍সকদের বেধড়ক মার, শ্লীলতাহানি! ABVP-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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