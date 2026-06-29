/মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলা! দুর্যোগের রক্তচক্ষুতে বাংলা, ৬০ কিমির ঝড়ের সঙ্গে তোলপাড় করা বৃষ্টি

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে আজ সোমবার বিকেল পর্যন্ত লাল সর্তকতা। কাল মঙ্গলবার বৃষ্টি কিছুটা কমবে। ফলে কমলা সতর্কতা। হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে শুক্রবার পর্যন্ত। এবার দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা মঙ্গল ও বুধবারে। আজ জেলায় জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি শুরু না হলে জ্যৈষ্ঠের তীব্র গরম এবং চরম অস্বস্তি থাকবে।
মৌসুমি ও অক্ষরেখার জোড়া ফলা
রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা যেটি হরিয়ানা। দ্বিতীয় অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এই দুই সিস্টেমের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প বেশি পরিমাণে ঢুকবে। ফলে আজ বিকেল বা সন্ধ্যার পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে।
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ
দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার দুপুর বা বিকেলের পর বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি হবে। বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রপাতের প্রবণতা থাকবে। কাল মঙ্গলবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। দু-এক জেলায় কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গল ও বুধবার।
মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বুধবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলাতে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।
উত্তরবঙ্গে রেড অ্যালার্ট
উত্তরবঙ্গে আজ সোমবার বিকেল পর্যন্ত কোনো জেলায় কমলা এবং কোনো জেলার কোনো কোনো অংশে লাল সতর্কতা জারি থাকবে। অতি ভারী এবং অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা দার্জিলিং থেকে কোচবিহার ওপরের পাঁচ জেলাতে। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটারের বেশি। মঙ্গলবারেও ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে।
কলকাতায় কী হবে?
কলকাতায় আপাতত বৃষ্টি ভাগ্য খুব আহামরি নয়। আগামী ৫ দিন আংশিক মেঘলা আকাশ এবং মাঝে মাঝে বজ্র বিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।
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