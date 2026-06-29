Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলা! দুর্যোগের রক্তচক্ষুতে বাংলা, ৬০ কিমির ঝড়ের সঙ্গে তোলপাড় করা বৃষ্টি

মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলা! দুর্যোগের রক্তচক্ষুতে বাংলা, ৬০ কিমির ঝড়ের সঙ্গে তোলপাড় করা বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আজ বিকেল পর্যন্ত লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে সেখানে বৃষ্টি কমবে। তবে আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি বাড়বে। মঙ্গল ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 29, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:28 AM IST
মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলা! দুর্যোগের রক্তচক্ষুতে বাংলা, ৬০ কিমির ঝড়ের সঙ্গে তোলপাড় করা বৃষ্টি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE: সমবায়ে ২ কোটির আর্থিক তছরুপ! গ্রেফতার স্নেহাশিস চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা
West bengal50 min ago
2
West Bengal UCC BillJun 28
3
Rahim Nabi brother arrestedJun 28
4
Kailash Mansarovar yatraJun 28
5
IskconJun 28