/নিউ ফারাক্কায় ধসের জেরে বাতিল একাধিক উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন, স্বস্তি ফিরিয়ে চালু বন্দে ভারত এবং...এক্সপ্রেস! জেনে নিন আপডেট

অয়ন ঘোষাল: নিউ ফারাক্কায় ধস। বাতিল একাধিক উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন। মালদহ ডিভিশনের নিউ ফারাক্কা স্টেশনের কাছে ভূমিধসের কারণে আজ, ৪ সেপ্টেম্বর একাধিক উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতগামী ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করেছিল পূর্ব রেল। তবে পরবর্তীতে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় রেল যাত্রীসাধারণের জন্য বড় স্বস্তির খবর দিয়েছে। এদিকে, প্রায় ৭ ঘণ্টার জন্য ট্র্যাফিক ব্লক করা হবে শিয়ালদহ মেন শাখায়। যার ফলে আগামীকাল ৫ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ও পরশু ৬ সেপ্টেম্বর (রবিবার) একাধিক ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। পাশাপাশি কয়েকটি ট্রেন আংশিক চালানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হচ্ছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শিয়ালদহ স্টেশনে মেন লাইনের পয়েন্ট কনভার্সন করা হবে। পাশাপাশি সমস্ত ফিটিংস, ক্রসিং এবং গ্লুড জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করা হবে। প্রয়োজনীয় গ্রাউন্ড ফিটিংস, জাম্পার এবং বন্ডিং-এর জন্যে পাওয়ার ব্লক করা হবে। তবে স্বস্তি ফিরিয়ে চালু বন্দে ভারত ও কামরূপ এক্সপ্রেস
ছুটবে বন্দে ভারত
আজ, শুক্রবার বন্দে ভারত-সহ একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল। তবে সুখবরও আছে। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে-- তার ইঙ্গিত মিলছে। প্রথমে বাতিল থাকলেও জানা গিয়েছে, বন্দে ভারত আজ যাবে গুয়াহাটি। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় আজ ট্রেনটি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। ধসকবলিত ওই জায়গা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ধীর গতিতে যাবে ট্রেনটি। সুখবর সন্দেহ নেই। কেননা, বহু যাত্রী ট্রেনটির জন্য অপেক্ষায় আছেন। এদিকে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাস্তায় নামছে প্রচুর বাস-- জানিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং।
কোন কোন ট্রেন বাতিল?
শিয়ালদহ মেইন শাখায় কোন কোন ট্রেন বাতিল?
শিয়ালদহ–হাবরা: 33651, 33653 UP / 33652, 33654 DN
শিয়ালদহ–কল্যাণী সীমান্ত: 31311 UP, 31313 UP / 31312, 31314 DN
শিয়ালদহ–ডানকুনি: 32213 UP, 32215, 32217 UP / 32214, 32216, 32218 DN
শিয়ালদহ–রানাঘাট: 31615 UP / 31620 DN
শিয়ালদহ–হাবরা: 31213 UP / 31214 DN
শিয়ালদহ–বারাসত: 33431 UP / 33432 DN
শিয়ালদহ–দত্তপুকুর: 33613 UP / 33618 DN
পাশপাশি ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে 53172 DN (লালগোলা–শিয়ালদহ) ট্রেনটি দমদম জংশন (DDJ)-এ শর্ট-টার্মিনেট করা হবে। পরবর্তীতে ট্রেনটির খালি রেক শিয়ালদহে নিয়ে আসা হবে।
বাতিল ট্রেন
ফরাক্কা লাইনের ধসে আজ বাতিল থাকছে
▪️ নবদ্বীপ ধাম–বালুরঘাট এক্সপ্রেস
▪️ ২২৩০১ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
▪️ ২২৩০২ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
▪️ হাওড়া–বালুরঘাট এক্সপ্রেস
▪️ হাওড়া–রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস
▪️ ১৩১৭৩ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস
হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস ১২০৪১
নিউ জলপাইগুড়ি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস ১২০৪২
তবে শিয়ালদহ, হাওড়া ও কলকাতা স্টেশন থেকে রওনা হতে যাওয়া সরাইঘাট, উত্তরবঙ্গ, কাঞ্চনকন্যা, গৌড়, দার্জিলিং মেল, পদাতিক ও বালুরঘাট এক্সপ্রেস-সহ অন্যান্য ঘোষিত ট্রেনগুলি আজ (০৪.০৯.২০২৬) বাতিলই থাকছে।
উত্তরবঙ্গগামী বাতিল ট্রেনের তালিকা:
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (13147) — শিয়ালদহ থেকে বামনহাট
কাটিহার এক্সপ্রেস (13033) — হাওড়া থেকে কাটিহার
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (13149) — শিয়ালদহ থেকে আলিপুরদুয়ার
কামরূপ এক্সপ্রেস (15961) — হাওড়া থেকে ডিব্রুগড় (পরবর্তীতে পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়েছে)
গৌর এক্সপ্রেস (13153) — শিয়ালদহ থেকে মালদা টাউন
জোগবানী এক্সপ্রেস (13159) — কলকাতা থেকে জোগবানী
দার্জিলিং মেল (12343) — শিয়ালদহ থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার / হলদিবাড়ি
পদাতিক এক্সপ্রেস (12377) — শিয়ালদহ থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার
বালুরঘাট এক্সপ্রেস (13189) — শিয়ালদহ থেকে বালুরঘাট
বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস (27575) — হাওড়া থেকে কামাখ্যা (পরবর্তীতে পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়েছে)
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (13145) — কলকাতা থেকে রাধিকাপুর
সরাইঘাট এক্সপ্রেস (12345) — হাওড়া থেকে গুয়াহাটি
হামসফর এক্সপ্রেস (13115) — শিয়ালদহ থেকে জলপাইগুড়ি রোড
হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (13163) — শিয়ালদহ থেকে সহরসা
পুনরায় চালু যে ট্রেন
আজ, ৪ সেপ্টেম্বরের বাতিল হওয়া ট্রেনগুলির মধ্যে ২৭৫৭৫ হাওড়া – কামাক্ষ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস এবং ১৫৯৬১ হাওড়া – ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস পুনরায় চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। তবে গতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত নিউ ফারাক্কা অংশ দিয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিয়ন্ত্রিত ও ধীর গতিতে যাবে। রেলের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পূর্বে বাতিল করা ট্রেনগুলির মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস পরিষেবা পুনরায় চালু করা হচ্ছে। আজ নির্ধারিত সময়েই যাত্রা শুরু করবে এই ২৭৫৭৫ হাওড়া – কামাক্ষ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস এবং ১৫৯৬১ হাওড়া – ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)