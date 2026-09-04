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নিউ ফারাক্কায় ধসের জেরে বাতিল একাধিক উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন, স্বস্তি ফিরিয়ে চালু বন্দে ভারত এবং...এক্সপ্রেস! জেনে নিন আপডেট

REGULATION OF TRAINS FOR LAND SUBSIDENCE AT NEW FARAKKA: পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। তার ইঙ্গিতও মিলেছে। প্রথমে বাতিল থাকলেও জানা গিয়েছে, বন্দে ভারত আজ যাবে কামাখ্যা গুয়াহাটি। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় আজ ট্রেনটি চালানোর সিদ্ধান্ত। ধসকবলিত ওই জায়গা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ধীর গতিতে যাবে ট্রেনটি। সুখবর সন্দেহ নেই।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 04, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:46 PM IST
নিউ ফারাক্কায় ধসের জেরে বাতিল একাধিক উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন, স্বস্তি ফিরিয়ে চালু বন্দে ভারত এবং...এক্সপ্রেস! জেনে নিন আপডেট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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