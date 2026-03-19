North Dinajpur Chakulia Possible Congress Candidate Victor: দুই সন্তানকে নিয়ে দিল্লির ২৪ আকবর রোডে কংগ্রেসের সদর দফতরে প্রতিবাদ ভিক্টরের স্ত্রী প্রিয়াঞ্জলী নিয়োগীর। প্রিয়াঞ্জলীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ভিক্টরের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ-সহ একাধিক মামলা চলছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 19, 2026, 04:08 PM IST
Congress Candidate: লাথি? গায়ে গরম চা? বধূ নির্যাতনে বিবাহবিচ্ছেদ মামলা- সম্ভাব্য কংগ্রেস প্রার্থীর সাসপেন্ড চেয়ে স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিবাদ, জোর বিতর্ক
দুই সন্তানকে নিয়ে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে প্রতিবাদ প্রিয়াঞ্জলী নিয়োগীর

রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। একের পর এক রাজনৈতিক দল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে। খুব শীঘ্রই তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কংগ্রেসও। এরই মাঝে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া কেন্দ্র ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা।

সূত্রের খবর, মালদা ও মুর্শিদাবাদের পর উত্তর দিনাজপুরেও আশাবাদী কংগ্রেস। চাকুলিয়া কেন্দ্র থেকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে আসছে প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরের নাম। এই আবহেই দিল্লির ২৪ আকবর রোডে কংগ্রেসের সদর দফতরে হাজির হয়েছেন ভিক্টরের স্ত্রী প্রিয়াঞ্জলী নিয়োগী। সঙ্গে তাঁর দুই সন্তান। সবার হাতেই প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার।

কী লেখা সেই প্ল্যাকার্ড ও পোস্টারে?

“ভিক্টরকে অবিলম্বে দল থেকে সাসপেন্ড করতে হবে।”

প্রিয়াঞ্জলীর অভিযোগ

প্রিয়াঞ্জলীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ভিক্টরের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ-সহ একাধিক মামলা চলছে। স্বামী  ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন করেন বলেও অভিযোগ। যার ভিডিয়ো প্রমাণও এসেছে সংবাদমাধ্যমের হাতে।

ভোটের মুখে হঠাৎ এমন প্রতিবাদ কেন?

কিন্তু তারপরেও এই পরিস্থিতিতে ভোটের মুখে হঠাৎ এমন প্রতিবাদ কেন? তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। যদিও প্রিয়াঞ্জলীর দাবি, এটি সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত লড়াই। কোনও রাজনৈতিক দলের মদত নেই। দিল্লিতে কোনও শীর্ষ কংগ্রেস নেতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তবে রাহুল গান্ধীর দফতরে একটি চিঠি জমা দিয়েছেন তিনি। যেখানে ভিক্টরকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করার আবেদন জানানো হয়েছে।

ভোটের বাংলায় কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণার আগেই এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ওদিকে সূত্রের খবর, হাইকমান্ডের নির্দেশ দলের সব নেতাদের প্রার্থী হতে হবে। সেই ফর্মুলাতে শুভঙ্কর, মান্নান, প্রদীপ ভট্টাচাৰ্য সবাই প্রার্থী হচ্ছেন এবার বিধানসভা ভোটে? নাম নিয়ে ছড়িয়েছে জল্পনা। পাশাপাশি ঈষা খানের স্ত্রী, মোহিত সেনগুপ্ত, নেপাল মাহাত, মিল্টন রসিদ, মৌসম বেনজির নূর, মনোজ চক্রবর্তী- এরাও প্রার্থী হতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

