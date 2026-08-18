/ভারতের অংশ হয়েও ভিন্ন! ১৫ নয়, আজ ১৮-ই স্বাধীনতা দিবস বাংলার এই জেলার... ইতিহাসের অবাক দলিল

অনুপ দাস: দেশে থেকেও ভিন্ন! ভারতের অংশ হয়েও স্বাধীনতা দিবস আলাদা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার। শুনতে অদ্ভূত লাগছে? আসলে ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে থাকে এমনই অসংখ্য চমক। এমনই অবাক করা সময়ের দলিল। ১৫ অগাস্ট নয়, নদিয়া স্বাধীনতা পেয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৮ অগাস্ট। তাই প্রতি বছর ১৮ অগাস্ট-ই নদিয়ার স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। যার ব্যতিক্রম হল না এবছরও।
কোনও দেশের স্বাধীনতা দিবস বলতে একটি-ই দিন বোঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঘটেছে তার ব্যতিক্রম। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট সারা বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন, তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। কিন্তু সেই 'স্বাধীনতার স্বাদ' আস্বাদন থেকে বাদ পড়েন পূর্বপ্রান্তের কয়েকশত ব্যক্তি। তাঁরা 'স্বাধীন' হন ১৯৪৭ সালের ১৮ অগাস্ট।
সমগ্র ভারতে যখন ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়, তখন কেন ১৮ অগাস্ট নদিয়ার স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে পায়ে পায়ে পিছিয়ে যেতে হবে ৭৯ বছর। এই নিয়ে প্রবীণ নদিয়াবাসীদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আজও ঘটে। ভারত ভাগের সময় স্যার সিরিল র্যাডক্লিফের তৈরি ম্যাপের গণ্ডগোলের জন্যই ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট সমগ্র ভারতবাসীর কাছে অন্যতম স্মরণীয় দিন হলেও, নদিয়াবাসীর কাছে ছিল চরম দুঃখের ও বেদনার দিন।
স্বাধীনতার প্রাক্কালে অবিভক্ত নদিয়ার মহকুমা ছিল পাঁচটি। কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা ও রানাঘাট। র্যাডক্লিফের ম্যাপে ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে নবদ্বীপ বাদে বাকি এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। নবদ্বীপকে নদিয়া জেলা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের ১২ অগাস্ট রেডিওতে ঘোষণা হয় ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং নদিয়া জেলা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছে। যা শুনে জেলার বেশির ভাগ ঘরে কান্নার রোল পড়ে যায়। সেই সময় নদিয়ার রাণী ছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। তিনি যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এর পিছনে রাজনৈতিক কারণও আছে।
কারণ ১৯৪৬ সাল থেকেই নদিয়ায় বিরোধ চাপা পড়া আগুনের মতো ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। রাজবাড়ি দখল করে নেওয়া হবে, কৃষ্ণনগরের রাস্তায় রাস্তায় এ ধরনের আওয়াজ ওঠে। সেই সময় কৃষ্ণনগর মানে আমিনবাজার থেকে রাজবাড়ি, চকেরপাড়া হয়ে আনন্দময়ীতলা, পুরসভা থেকে গোবিন্দ সড়ক হয়ে জলঙ্গি নদীর ধার অর্থাৎ গোয়াড়ী পর্যন্ত। এখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় মুসলিম লিগের নেতারা পাকিস্তানের পতাকা তোলেন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে। পোস্ট অফিস মোড়, গোবিন্দসড়ক বর্তমান হাইস্ট্রিট, আনন্দময়ী তলা, আমিন বাজার, চকেরপাড়া, কোর্ট রোডে পাকিস্তানের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়।
রানি জ্যোতির্ময়ী দেবীর আশঙ্কা ছিল, নদিয়া পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পড়লে তাঁর জমিদারি থাকবে না। এই সময় রানি জ্যোতির্ময়ী দেবীর নেতৃত্বে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কাবু লাহিড়ী, প্রমথ নাথ শুকুল, সাবিত্রী দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেই খবর বিদ্যুৎগতিতে বৃটিশ সরকারের কাছে পৌঁছে যায়। বৃটিশ সরকারও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলে স্যার র্যাডক্লিফকে ডেকে পাঠান এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন। স্যার র্যাডক্লিফ দেখেন, ভুল তাঁরই। নদিয়ার ভারতেই থাকার কথা।
চুয়াডাঙা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর মহকুমাকে নদিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহকুমা নিয়ে গঠিত নদিয়ার নতুন সীমানা নির্ধারিত হয়, শিকারপুর থেকে পলাশি। এরপরই ১৮ অগাস্ট রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহকুমা নিয়ে গঠিত নদিয়া ভারতের মূল ভূখণ্ডেই থাকছে।
এই বিষয়ে প্রবীণ সাহিত্যিক সুধীর চক্রবর্তী বলেন,"সে সময় আমি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ১৮ অগাস্ট খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ মাঝরাতে চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায়। জানালা দিয়ে দেখি লরি ভর্তি লোকজন। কেউ আবার পায়ে হেঁটে। লোকজন আনন্দে রাস্তায় নেমে পড়েছেন। তিনদিন পাকিস্তানে থাকার পরে পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে ওড়ে চরকা চিহ্নযুক্ত তেরঙা জাতীয় পতাকা।" র্যাডক্লিফের সীমানা নির্দেশক মানচিত্রের ভুলেই নদিয়া স্বাধীন হয় ১৮ অগাস্ট।
সাহিত্যিক সুধীর চক্রবর্তীর দাদু ছিলেন একজন স্বাধীনতায় অংশগ্রহণকারী একজন সৈনিক। তাঁর মুখ থেকেই এই ইতিহাস শোনেন সাহিত্যিক সুধীর চক্রবর্তী। তারপর থেকে প্রতি বছর নিজের উদ্য়োগেই, কলকাতা থেকে ১২০ কিমি দূরে, নদিয়া জেলার শিবনিবাস গ্রামে ১৮ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস পালনের ব্য়বস্থা করেন তিনি। তাই প্রতি বছর এই দিনেই স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় নদিয়ার শিবনিবাসে। সেই উপলক্ষে আয়োজিত হয় বাইচ প্রতিযোগিতাও।
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