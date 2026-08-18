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ভারতের অংশ হয়েও ভিন্ন! ১৫ নয়, আজ ১৮-ই স্বাধীনতা দিবস বাংলার এই জেলার... ইতিহাসের অবাক দলিল

Nadia Independence day: কেন ১৮ অগাস্ট নদিয়ার স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে পায়ে পায়ে পিছিয়ে যেতে হবে ৭৯ বছর। তিনদিন পাকিস্তানে থাকার পরে পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে ওড়ে চরকা চিহ্নযুক্ত তেরঙা জাতীয় পতাকা।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 18, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:03 PM IST
ভারতের অংশ হয়েও ভিন্ন! ১৫ নয়, আজ ১৮-ই স্বাধীনতা দিবস বাংলার এই জেলার... ইতিহাসের অবাক দলিল
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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