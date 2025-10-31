English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Teen Death: হস্টেলে নেই! ক্লাসরুমে স্কুল ড্রেসেই ১৮-র অভিনন্দন মিলল ভয়ংকর অবস্থায়! চরম মর্মান্তিক...

Paschim Medinipur: হস্টেলে নেই বন্ধু। খোঁজ পড়তেই স্কুলের এক ঘরে মিলল তাকে। স্কুলের ভিতর থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। দশগ্রাম এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য!

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 31, 2025, 12:58 PM IST
Teen Death: হস্টেলে নেই! ক্লাসরুমে স্কুল ড্রেসেই ১৮-র অভিনন্দন মিলল ভয়ংকর অবস্থায়! চরম মর্মান্তিক...

ই গোপী: স্কুলের ভিতর থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত দশকগ্রাম সতীশচন্দ্র সর্বার্থসাধক শিক্ষাসদন হাইস্কুলে। মৃত ছাত্রের নাম অভিনন্দন সামন্ত (১৮)। বাড়ি বিষ্ণুপুর অঞ্চল এলাকায়। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Actress Rupa Dutta Arrest: চোখের নিমেষে ব্যাগ থেকে হাতসাফাই ৬৩ গ্রাম সোনা! গ্রেফতার 'পকেটমার' টেলি অভিনেত্রী... কেলেঙ্কারি কাণ্ড

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোরে অভিনন্দনকে হোস্টেলের ভিতর দেখতে পায়নি বন্ধুরা। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায় ছাত্ররা। খোঁজাখুঁজির পর স্কুলের রুম থেকে ওই ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে সবং গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্মরত চিকিৎসকরা ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকায় জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শোকের ছায়া নেমে এসেছে স্কুল চত্বরজুড়ে। 

কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার আশঙ্কা করলেও, মৃত্যুর আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতাল পাঠানো হবে। ঘটনার খবর এলাকায় চাউর হতে শোকস্তব্ধ পরিবার ও সহপাঠীরা এখন বিশ্বাস করতে পারছে না এমন মর্মান্তিক ঘটনা।

আরও পড়ুন:North 24 Parganas: তহমিনাকে বাংলাদেশে রেখেই পূজাকে বিয়ে! ভুয়ো পরিচয়পত্রে বাংলায় পাকাপাকি বসবাস, গ্রেফতার 'কীর্তিমান'...

উল্লেখ্য, চলতি মাসেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার পশ্চিম দেবীপুর এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। আত্মঘাতী বছর তেরোর এক স্কুলছাত্রী। মৃত ছাত্রীর নাম রিয়া দাস। পড়াশোনা করত দেবীপুর এইচএম বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণীতে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে টিউশন সেরে বাড়ি ফেরে রিয়া। এরপর স্বাভাবিকভাবেই বাবার-মায়ের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করে। তারপর নিজের ঘরে যায় বিশ্রাম নিতে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও তার কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকদের। ঘরের দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্সকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
teen death newsschool tragedy Bengalclassroom incidentZee 24 Ghantastudent death reportshocking school incident
পরবর্তী
খবর

North 24 Parganas: তহমিনাকে বাংলাদেশে রেখেই পূজাকে বিয়ে! ভুয়ো পরিচয়পত্রে বাংলায় পাকাপাকি বসবাস, গ্রেফতার 'কীর্তিমান'...
.

পরবর্তী খবর

Bank Holidays November 2025: নভেম্বরে ১২দিন ছুটি! জেনে নিন কবে কবে বন্ধ ব্যাংক...