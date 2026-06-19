/শিল্প নগরী হবে সিঙ্গুর, শুধু টাটা নয়, আসছেন আরও অনেকে- বিরাট ঘোষণা মন্ত্রীর

বিধান সরকার: শুধু টাটা নয় সিঙ্গুরে আসছেন অনেক বড় বড় শিল্পপতি। এদিন তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করতে এসে জানালেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০-২১ জুন পশ্চিমবঙ্গ সফর করবেন। পশ্চিমবঙ্গ দিবস রয়েছে ২০ জুন। সেদিন বিকেলে প্রধানমন্ত্রী হুগলির তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করবেন। একইসঙ্গে সেদিন তিনি পশ্চিমবঙ্গে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনও করবেন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।
২০ জুন হুগলির তারকেশ্বর থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পি-এম কিষাণের ২৩তম কিস্তি চালু করবেন। পিএম কিষান প্রকল্পের ২৩তম কিস্তির অর্থ বিলি করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেইসঙ্গে চালু হবে ফসল বিমা যোজনা। উদ্বোধন করবেন সড়ক ও রেলের নানান প্রকল্পেওও। ভাষণ দেবেন সমাবেশে।
প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ উপলক্ষেই এদিন সভাস্থল পরিদর্শন করেন কুলটির বিধায়ক তথা রাজ্য়ের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার। সভাস্থল পরিদর্শন করার পর তিনি বলেন, "সব দফতরের আধিকারিকরা রয়েছেন। ইঞ্জিনিয়াররা রয়েছেন। আমরা আটটার মধ্যে কাজ শেষ করে দিতে বলেছি। তারপর এসপিজি হ্যান্ডওভার নিয়ে নেবে। বৃষ্টির কারণে কোনও বাধা আসবে না, প্রধানমন্ত্রীর সভা হবেই।"
একইসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গ দিবস প্রসঙ্গে আরও বলেন, "ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, ইতিহাস কখনও ভোলানো যায় না।" রাজ্য়ের শিল্প সম্ভাবনা ও সিঙ্গুর প্রসঙ্গেও তিনি বলেন,"সিঙ্গুর শিল্প নগরী হবেই। শুধু সিঙ্গুর নয়, গোটা রাজ্য আবার সোনার বাংলা হবে।"
প্রসঙ্গত, তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে শিল্পায়নের জোয়ার আনতে হুগলির সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের সস্তার গাড়ি ‘ন্যানো’ কারখানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। টাটার ন্যানো প্রকল্পের জন্য প্রায় ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করে। কিন্তু সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানার জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টানা ২৬ দিনের অনশনের কারণে সিঙ্গুর জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। মেধা পাটেকর-সহ বহু বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মী এই আন্দোলনে যোগ দেন। শেষে আন্দোলনের জেরে ২০০৮ সালের অক্টোবরে টাটার ন্যানো কারখানা সিঙ্গুর থেকে বিদায় নেয়। রতন টাটা সিঙ্গুর থেকে ন্যানো প্রকল্প প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। গুজরাটের সানন্দে গড়ে ওঠে ন্যানো কারখানা।
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে সিঙ্গুর আন্দোলন এক যুগান্তকারী টার্নিং পয়েন্ট। এই সিঙ্গুর আন্দোলনের উপর ভর করেই ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদল ঘটে। ৩৪ বছরের দীর্ঘ বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। তবে রাজ্য় থেকে টাটার ন্যানো কারখানার বিদায় রাজ্যের শিল্পায়নের ভাবমূর্তির উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।
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