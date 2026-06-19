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শিল্প নগরী হবে সিঙ্গুর, শুধু টাটা নয়, আসছেন আরও অনেকে- বিরাট ঘোষণা মন্ত্রীর

Singur industries: সিঙ্গুর প্রসঙ্গে পূর্তমন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার বলেন, "সিঙ্গুর শিল্প নগরী হবেই। শুধু সিঙ্গুর নয়, গোটা রাজ্য আবার সোনার বাংলা হবে।" রাজ্য় থেকে টাটার ন্যানো কারখানার বিদায় রাজ্যের শিল্পায়নের ভাবমূর্তির উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 19, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:31 PM IST
শিল্প নগরী হবে সিঙ্গুর, শুধু টাটা নয়, আসছেন আরও অনেকে- বিরাট ঘোষণা মন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ফোটো

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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