/Jahangir Arrested in Hooghly: হুগলির পান্ডুয়া থেকে গ্রেফতার জাহাঙ্গির ও তার ৩ সঙ্গী

Jahangir Arrested in Hooghly: পুলিসি ধৃতদের থেকে একটি দেশি বন্দুক এবং এক রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করে
বিধান সরকার: জাহাঙ্গির খানের নামে সরগরম ছিল বিধানসভা নির্বাচন। ফলতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডানহাত ভোট লড়াই থেকে সরে গিয়ে এখন বেপাত্তা। তৃণমূলের ওই প্রার্থীকে খুঁজছে পুলিস। তার সন্ত্রাসের করাণেই ফলতায় পুননির্বাচনের নির্দেশ দেয় কমিশন। আর সেই ভোটে রেকর্ড ভোটে জিতেছে বিজেপি। পুলিসের বিরুদ্ধে বাগি হয়ে যে জাহাঙ্গির বলেছিল 'পুস্পা' ঝুকেগা নেহি সেই পুস্পা এখন ভিজে বেড়াল হয়ে গিয়েছে। তার কোনও খবর নেই।
এদিকে, হুগলি থেকে গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান। তাকে পাকড়াও করেছে পান্ডুয়া থানার পুলিস। তবে এই জাহাঙ্গির ফলতার জাহাঙ্গির নয়। ইনি মহম্মদ জাহাঙ্গির। বাড়ি পান্ডুয়ার বালিহাট্টায়। পেশায় দাগী অপরাধী। তার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।
পুলিস সূত্রে খবর, শনিবার রাতে পান্ডুয়ার বোসো এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, শনিবার রাতে নিয়ালার বোসো এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশে জড়ো হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পান্ডুয়া থানার পুলিস সেখানে হানা দেয়। গ্রেফতার হয় মহম্মদ জাহাঙ্গির, তার ছেলে সেলিম। এছাড়াও গ্রেফতার হয়েছে তাদের সাকরেদ শেখ ভোম্বল, শেখ রাজু, শেখ সাদ্দাম। বাকিরা চম্পট দেয়। বহুদিন ধরে জাহাঙ্গিরের কোঁজ চলছিল
পুলিসি জেরায় ধৃতরা স্বীকার করেছে, ডাকাতির উদ্দেশেই তারা জড়ো হয়েছিল। পুলিস ধৃতদের থেকে একটি দেশি বন্দুক এবং এক রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করে। এর পাশাপাশি একটি শাবল, একটি লোহার রড এবং একটি চপার উদ্ধার করে। ধৃত মহম্মদ জাহাঙ্গির এর বিরুদ্ধে একাধিক থানায় বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে বলেও জানায় পুলিস। আজ রবিবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পাঠায় পান্ডুয়া থানার পুলিস।
