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সাগরে ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ! একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা, আগামী ৩ দিন মেঘলা আকাশ


Bengal Weather Update: বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 15, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 08:44 AM IST
সাগরে ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ! একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা, আগামী ৩ দিন মেঘলা আকাশ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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