Sandeshkhali Storm: মাত্র ১ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড সন্দেশখালির পাথরঘাটা, চাল উড়ে তছনছ প্রায় শতাধিক বাড়ি

Sandeshkhali Storm: ঝড়ের খবর পাওয়া মাত্রই ওই এলাকায় ছুটে যান সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন ও সরকারি প্রতিনিধিদল  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 2, 2025, 09:56 PM IST
বিমল বসু: দশমী থেকেই আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কথা ছিল। পুজোর শেষ দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কোথাও হালকা আবার কোথাও জোরদার বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু একেবারে অন্যরকম ঘটনা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালিতে। মাত্র এক মিনিটের টর্নেডোতে উড়ে গেল বহু বাড়ির চাল, বিদ্যুতের খুঁটি, গাছপালা। সঙ্গে বৃষ্টি। সবেমিলিয়ে তছনছ সন্দেশখালির একাংশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে নাগাদ বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে যখন প্রতিমা বিসর্জনের আগে প্রতিমাকে একবার সবাই দেখে নিচ্ছেন তখনও হঠাত্ ঘটে গেল অদ্ভূত ঘটনা। আকাশ কালো করে ছুটে এল মেঘ, সঙ্গে প্রবল ঝড়। সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের আগারহাটি পঞ্চায়েতের পাথারঘাটা এলাকায় কয়েকশো বাড়িকে একেবারে তছনছ করে দিল এক মিনিটের একটি শক্তিশালী টর্নেডো। উড়ে গেল বহু বাড়ির টিনের চাল, ভেঙে পড়ল বিদ্যুতের খুঁটি। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে অন্ধকার হয়ে গেল বহু এলাকা।

ঝড়ের খবর পাওয়া মাত্রই ওই এলাকায় ছুটে যান সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন ও সরকারি প্রতিনিধিদল। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোতে উপযুক্ত ত্রাণ পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।  ঝড়ে বাড়ি চাপা পড়ে যাওয়া এক মহিলা ও এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে  হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

