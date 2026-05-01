Train Cancel: চরম ভোগান্তির আশঙ্কা, শনিবার থেকে ৫ দিন হাওড়া ডিভিশনে বাতিল একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন, দেখে নিন তালিকা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 1, 2026, 08:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটে রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া পেতে মানুষের মাথার ঘাম পায়ে পড়েছে। এবার ফের ভোগান্তি। এবার আগামিকাল থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বাতিল একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। বেশকিছু ট্রেনকে ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। ফলে ফের অসুবিধায় পড়তে চলেছেন সাধারণ মানুষ।

হাওড়া ডিভিশনের রিষড়া স্টেশনে ৩ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেটে সাবওয়ে তৈরির কাজের জন্য আগামী ২, ৩, ৪ এবং ৫ মে, ২০২৬ তারিখে ট্রেন চলাচলে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে কিছু লোকাল ট্রেন। 

ট্রেন বাতিল (EMU লোকাল)

২ মে (শনিবার):

হাওড়া থেকে: ব্যান্ডেল (৫টি), তারকেশ্বর (২টি) এবং বর্ধমান (১টি) লোকাল বাতিল।

ব্যান্ডেল থেকে: ৩টি হাওড়া লোকাল বাতিল।

গোগাট থেকে: ২টি হাওড়া লোকাল বাতিল।

বর্ধমান থেকে: ১টি হাওড়া লোকাল বাতিল।

৩ মে (রবিবার):

হাওড়া থেকে: ব্যান্ডেল (২টি), গোগাট (২টি), তারকেশ্বর (১টি) এবং বর্ধমান (৩টি) লোকাল বাতিল।

ব্যান্ডেল থেকে: ৩টি হাওড়া লোকাল বাতিল।

৪ ও ৫ মে:

৪ মে গোঘাট ও বর্ধমান রুটে কয়েকটি ট্রেন বাতিল থাকবে। ৫ মে বর্ধমান রুটের ৬৩৫০১ মেমু (MEMU) ট্রেনটি বাতিল থাকবে।

বিকল্প ব্যবস্থা ও বিশেষ ট্রেন

২ মে: গোঘাট ও তারকেশ্বরের মধ্যে বাতিল ট্রেনের সময়েই ২টি স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে।

৩ মে: তারকেশ্বর ও গোঘাটের মধ্যে ২টি স্পেশাল ট্রেন চলবে।

ট্রেন চলাচলের বিশেষ তথ্য

ব্লক শুরুর আগে শেষ ট্রেন: দীঘা-হাওড়া পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস (১৫৭২১)।

ব্লক শেষ হওয়ার পর প্রথম ট্রেন: হাওড়া-কাটোয়া লোকাল (৩৭৯১১)।

রুট পরিবর্তন (ঘুরপথে চলবে)

নিচের ট্রেনগুলি হাওড়া-ব্যান্ডেল লাইনের বদলে ডানকুনি হয়ে চলবে এবং ডানকুনি ও কামারকুণ্ডু স্টেশনে দাঁড়াবে:

২ মে: হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস এবং হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস।

৩ মে: হাওড়া-নয়াদিল্লি স্পেশাল এবং হাওড়া-বর্ধমান মেমু।

ট্রেনের সময় পরিবর্তন (Reschedule)

হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (১৩০৩৩): ২ মে রাত ১১:৩৫ মিনিটের বদলে ৩ মে সকাল ৬:৩৫ মিনিটে ছাড়বে।

কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস (১৩০৩৪): ৩ মে বিকেল ৩:৩০ মিনিটের বদলে সন্ধ্যা ৭:০০ টায় ছাড়বে।

যাত্রীদের অসুবিধার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করেছে। যাতায়াতের আগে ট্রেনের সঠিক সময় একবার মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

