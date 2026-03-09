English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Uluberia: অ্যাম্বুল্যান্স থেকে রোগী নামানোর সময় যমদূতের মতো ধেয়ে এল বাইক, উড়ে গিয়ে স্পটডেড হাসপাতাল কর্মী

Uluberia Accident: কর্তব্যরত অবস্থায় বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক নার্সিংহোম কর্মী। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উলুবেড়িয়া বাজার পাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় আরও তিন জন আহত হয়েছেন। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 9, 2026, 05:02 PM IST
হাসপাতালের সামনেই মর্মান্তিক মৃত্যু

শুভাশিষ মণ্ডল: রোগী নামাতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু। বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু বেসরকারি নার্সিংহোমে কর্মীর। জখম তিনি। পুরো ঘটনাটি ধরা পড়ে সিসিটিভিতে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উলুবেড়িয়া বাজার পাড়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে শ্যামপুর এলাকা থেকে পেটে তীব্র ব্যথা নিয়ে এক রোগীকে চিকিৎসার জন্য উলুবেড়িয়ার ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। নার্সিংহোমের সামনে অ্যাম্বুল্যান্স থামার পর কর্মী এবং রোগীর পরিবারের সদস্যরা যখন রোগীকে স্টেচারে করে নামাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি দ্রুতগামী বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি তাদের ধাক্কা মারে।

সংঘর্ষের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই নার্সিংহোম কর্মী-সহ আরও তিনজন ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে ওই নার্সিংহোমের ভেতরেই চিকিৎসা শুরু করা হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নার্সিংহোম কর্মীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর বাইক চালক এবং অপর আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উলুবেড়িয়া থানার পুলিস। পুলিস ঘাতক বাইকটিকে আটক করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। জনবহুল এলাকায় এমন বেপরোয়া গতির বাইক চলাচল নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত হাসপাতাল কর্মীর নাম বৈদ্যনাথ করন (৫২)।

উল্লেখ্য, ভরদুপুরে ঘাটালে বাইক চালককে পিষে দেয় মালবাহী ট্রাক। সোমবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের ঘাটালের ঘড়িমোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এক বাইক চালক রাস্তা পারাপার করার সময় পাঁশকুড়াগামী একটি মালবাহী ট্রাক বাইক চালককে পিষে দিয়ে পালায়। কিন্তু কিছুটা দূরে ঘাটালের নিমতলা এলাকায় ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করে পুলিস, যদিও চালক পলাতক। পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। মৃত  ব্যক্তির ঘাটালের বারগোবিন্দ মান্দারপুরের বাসিন্দা নাম রামাপদ দোলুই, বয়স ৭০ বছর।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

