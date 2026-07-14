/বিগ আপডেট: ওবিসি সংরক্ষণ মামলায় বড় মোড়: সুপ্রিম কোর্টে আবেদন প্রত্যাহার রাজ্যের, নিয়োগের বাধা কাটছে এবার বাংলায়?

রাজীব চক্রবর্তী: রাজ্যের ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) সংরক্ষণ মামলায় নজিরবিহীন আইনি মোড়। কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে আপিল দায়ের করেছিল প্রাক্তন তৃণমূল রাজ্য সরকার, মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালত থেকে সেই আবেদন প্রত্যাহার করে নিল শুভেন্দু সরকার। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনও (OBC Commission) এই মামলায় তাদের দায়ের করা পৃথক আবেদনটি ফিরিয়ে নিয়েছে।
কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের ওবিসি তালিকাভুক্ত ৭৭টি সম্প্রদায়ের ওবিসি স্বীকৃতি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, ২০১০ সালের পর থেকে যেভাবে এই সম্প্রদায়গুলোকে ওবিসি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বাতিল হওয়া এই ৭৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৭৫টি সম্প্রদায়ই ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী।
বিধানসভা নির্বাচনের মুখে হাইকোর্টের এই রায় রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল ফেলে দেয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় প্রকাশ্য জনসভা থেকে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা এই রায় মানছেন না এবং ওবিসিদের অধিকার রক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। সেই মতো রাজ্য সরকার ও রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অনুমতি পিটিশন (SLP) দাখিল করে।
মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলাকালীন আকস্মিক ঘটনা। রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান যে, রাজ্য মন্ত্রিসভা এই আপিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের পক্ষে আইনজীবী কুনাল চট্টোপাধ্যায়ও জানান যে তাঁরাও তাঁদের আবেদন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের পর সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকার এবং অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন--উভয় পক্ষকেই তাদের আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়।
তবে রাজ্য সরকার আবেদন প্রত্যাহার করে নিলেও এই আইনি লড়াই এখনই পুরোপুরি শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য সরকার বা কমিশন সরে দাঁড়ালেও, এই ওবিসি তালিকা বাতিলের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত অন্য কোনও পক্ষ যদি চান, তবে তাঁরা স্বাধীনভাবে সর্বোচ্চ আদালতে নিজেদের আপিল দায়ের করতে পারেন। অথবা ইতোমধ্যেই যদি অন্য কোনও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংগঠনের আবেদন জমা পড়ে থাকে, তবে তা চালিয়ে নিয়ে যেতে আইনি কোনও বাধা থাকবে না।
রাজ্য সরকারের এই আকস্মিক পিছু হঠার বা আপিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কি রাজ্যে নিয়োগ জট কাটাবে? রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি অন্ধকার কাটিয়ে কি এবার আলোর পথে হাঁটবে শুভেন্দু সরকার? রাজনৈতিক ও আইনি মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। ওবিসি ভোটব্যাংক এবং আইনি বাধ্যবাধকতার প্রশ্নে এই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে তা সময়ই বলবে।
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