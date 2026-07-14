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বিগ আপডেট: ওবিসি সংরক্ষণ মামলায় বড় মোড়: সুপ্রিম কোর্টে আবেদন প্রত্যাহার রাজ্যের, নিয়োগের বাধা কাটছে এবার বাংলায়?

OBC Reservation Row: কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের ওবিসি তালিকাভুক্ত ৭৭টি সম্প্রদায়ের ওবিসি স্বীকৃতি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, ২০১০ সালের পর থেকে যেভাবে এই সম্প্রদায়গুলোকে ওবিসি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বাতিল হওয়া এই ৭৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৭৫টি সম্প্রদায়ই ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:54 PM IST
বিগ আপডেট: ওবিসি সংরক্ষণ মামলায় বড় মোড়: সুপ্রিম কোর্টে আবেদন প্রত্যাহার রাজ্যের, নিয়োগের বাধা কাটছে এবার বাংলায়?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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