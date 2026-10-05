/দেবীর মিষ্টি ভোগ-ঢাকেশ্বরী শাড়ি আসে বাংলাদেশ থেকে, এভাবেই পূজিত হন কালিয়াচকের শশ্মানির দুর্গা

রণজয় সিংহ: মায়ের ভোগে দেওয়া হয় বাংলাদেশের দম চমচম। উৎসর্গ করা হয় বাংলাদেশের তাঁত, তসর ও ঢাকেশ্বরী শাড়ি। আর এই সব আসে বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থেকে। ১২১ বছর ধবে এইভাবেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের শশ্মানি পুজিত হয় দেবী দূর্গা।
একসময় বাংলাদেশের বস্ত্র ব্যবসায়ী ভোলানাথ চৌধুরী বাংলাদেশের শিবগঞ্জে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯০৫সালে কালিয়াচক থানার শশ্মানিতে চলে আসেন। খড়ের ঘরে দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। আজ সেই পুজো সীমান্ত এলাকায় সার্বজনীন পুজোতে পরিণত হয়েছে।
সীমানায় যখন কাঁটাতার ছিল না তখন বাংলাদেশের নাগরিকেরা এই পুজো অংশগ্রহন করতেন। বসত মেলা। রাতে বসত যাত্রাপাল ও গানের আসর। আজ সেই সব অতীত। পুজোর জৌলুস কমেছে অনেকটাই। সীমানা কাঁটাতার বসেছে। বাংলাদেশিরা আসতে পারেন না। তবে পুজোর রীতি,আচার ও প্রথায় কোন পরিবর্তন হয়নি।
সেই বস্ত্র ব্যবসায়ী আজ আর নেই। খোঁজ নেই তাঁর পরিবারেরও। তবে হারাধন, প্রকাশ, মেঘরাজ, দিলীপ, সুবোধ-সহ শশ্মানির এলাকার ৫-৬ গ্রামের বাসিন্দারা এই পুজোতে যৌথভাবে মেতে ওঠেন। পুজোর উদ্যোক্তা হারাধন রজক জানান, খড়ের ঘর থেকে পাকা মন্দির হয়েছে। তবে দেবী দুর্গার রূপের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। অবিভক্ত ভারতবর্ষে দেবী দূর্গা যে রূপে পুজিত হতেন। আজও সেই সনাতনী রূপে দেবী দূর্গা পুজিত হন।
দেবী দুর্গার মিষ্টি ভোগ আসে বাংলাদেশ থেকে। দেবীর জন্য বাংলাদেশের তাঁত তসরের শাড়ি ছাড়াও ঢাকেশ্বরী শাড়ি আনা হয়। কাঁটাতার যখন ছিল না বাংলাদেশের নাগরিকেরা তা নিয়ে আসতেন। এখন কাঁটাতার হয়েছে। রয়েছে সরকারি নিয়ম। তাই নিয়ম মেনেই সেসব আনা হয়।
পুজো কমিটির সদস্য মেঘরাজ সিংহ বলেন এই অঞ্চলের বাসিন্দা কৃষিকাজ ও ভিন রাজ্যের শ্রমিকের কাজ করে জীবন জীবিকা-নির্বাহ করেন। ফলে আর্থিকভাবে অনেকেই স্বচ্ছল নয়। সরকারি অনুদানের জন্য এই পুজো করা যায়। তাছাড়া এলাকাবাসী নিজেদের স্বেচ্ছায় যৎসামান্য অর্থ প্রদান করে। তাতে পুজো খরচ বহন করা হয়।
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