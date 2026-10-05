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দেবীর মিষ্টি ভোগ-ঢাকেশ্বরী শাড়ি আসে বাংলাদেশ থেকে, এভাবেই পূজিত হন কালিয়াচকের শশ্মানির দুর্গা

Durga Puja 2026: সনাতনী রূপে দেবী দূর্গা পুজিত হন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে দেবী দূর্গা এই রূপেই পুজিত হতেন।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 08:11 PM IST
দেবীর মিষ্টি ভোগ-ঢাকেশ্বরী শাড়ি আসে বাংলাদেশ থেকে, এভাবেই পূজিত হন কালিয়াচকের শশ্মানির দুর্গা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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