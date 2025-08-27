English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Oil scattered at well: কুয়ো থেকে জলের বদলে উঠছে তেল! ভাগ্য ফিরে গেল উত্তরের ওদলাবাড়ির, মাটির নীচে খনি?

Water Crisis: কুয়োর জলে ভাসছে তেল! ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল মালব্লকের ওদলাবাড়ি এলাকায়। পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার এলাকার বাসিন্দারা।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 27, 2025, 07:08 PM IST
Oil scattered at well: কুয়ো থেকে জলের বদলে উঠছে তেল! ভাগ্য ফিরে গেল উত্তরের ওদলাবাড়ির, মাটির নীচে খনি?
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওদলাবাড়িতে কুয়োর জলে তেল, জল সংকটে বিধানপল্লীর মানুষ। তদন্তে নামছে অয়েল ইন্ডিয়া। মালবাজার ব্লকের ওদলাবাড়ির বিধানপল্লী এলাকায় ফের দেখা গেল কুয়োর জলে তেল ভেসে থাকা ও তেলের গন্ধ। এর ফলে পানীয় জলের বড় সংকটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, বহু মানুষ এখন পিএইচই-র জলের উপর নির্ভর করছেন।

এই সমস্যা নতুন নয়। প্রায় তিন বছর আগে প্রথম কয়েকটি বাড়িতে কুয়োর জলে তেল পাওয়া যায়। তখনই স্থানীয়রা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পাশেই থাকা অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর তেলের পাইপলাইন থেকে লিক হয়ে তেল মাটির নিচের জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তবে তখন কোম্পানি লিক থাকার কথা অস্বীকার করলেও কিছু জায়গায় গভীর নলকূপ বসানো হয় এবং তেল মিশ্রিত জল পাম্প করে তোলা হয়।

বর্তমানে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। আরও অনেক কুয়োতে তেল পাওয়া যাচ্ছে। জল ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে পুরো এলাকায়। এই অবস্থায় আজ বিধানপল্লীতে পৌঁছন অয়েল ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখার এক আধিকারিক, মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মৌল্লিক এবং ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা ঘোষ। তাঁরা গোটা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

অয়েল ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের একটি দল খুব দ্রুত তদন্ত শুরু করবে। সংস্থার আধিকারিক কুনাল গুরুঙ জানান,আমরা উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। যতদিন না সমাধান হচ্ছে, ততদিন পানীয় জল যাতে বাসিন্দারা পান করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।" তবে স্থানীয়দের দাবি,শুধু আশ্বাস নয়, এবার দ্রুত চাই স্থায়ী সমাধান।"

