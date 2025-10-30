SIR in Bengal: SIR আতঙ্কেই চরম সিদ্ধান্ত ইলামবাজারের বৃদ্ধের? বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের...
Ilambazar SIR Incident: আত্মহত্যা করেছেন ইলামবাজারের এক বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, “SIR আতঙ্ক”-ই কেড়ে নিল তাঁর প্রাণ। সম্প্রতি তিনি বারবার বলতেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই, তাহলে কি আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে?
প্রসেনজিত্ মালাকার: আবারও SIR ঘিরে এক মৃত্যুসংবাদ। পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতালি থানার কোরা পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ক্ষিতিশ মজুমদার (৯৫) প্রায় পাঁচ-ছয় মাস আগে মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন ইলামবাজারের স্কুলবাগান সুভাষপল্লীতে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি মেয়ের কাছেই থাকছিলেন। কিন্তু গত রাত্রে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা — নিজ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।
পরিবারের অভিযোগ, “SIR আতঙ্ক”-ই কেড়ে নিল তাঁর প্রাণ। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি তিনি বারবার বলতেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই, তাহলে কি আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে? এই আতঙ্কই তাঁকে মানসিকভাবে ভীষণভাবে কাবু করে দেয়।
জানা গেছে, প্রায় ৩০ বছর আগে ক্ষিতিশবাবুর পরিবার পশ্চিমবঙ্গে এসে মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ভোটার তালিকায় নামও ছিল, ভোটও দিয়েছেন বহুবার। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আশেপাশের মানুষজনের মুখে শোনা — “২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে বাংলাদেশে ফেরত যেতে হবে”— এই কথাই গভীর ভয় সৃষ্টি করে তাঁর মনে।
পরিবারের দাবি, সেই ভয় থেকেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন ক্ষিতিশ মজুমদার। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পরিবার ও এলাকায়। সবাই একবাক্যে বলছেন — "একটি ভুল ধারণা, একটি আতঙ্ক — শেষ করে দিল এক প্রবীণ মানুষের জীবন।"
