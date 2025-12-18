English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: পুরনো ভোটার-আধার কার্ডে সব ঠিক, অথচ SIR-এ নাম ভুল একই পরিবারের ৩জনের! দায় নেই, বলছেন BLO...

Bankura SIR News: পরিবারের তিনজনের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় ভুল এসেছে, যদিও আধার ও ভোটার কার্ডে সব ঠিক আছে। স্থানীয় বিএলও ও বিডিও দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় তারা খসড়া তালিকার ত্রুটি সংশোধনের জন্য অনলাইন বা লিখিতভাবে আবেদন করে, আধার ও ভোটার কার্ডের কপি সংযুক্ত করে সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 18, 2025, 12:18 PM IST
SIR in Bengal: পুরনো ভোটার-আধার কার্ডে সব ঠিক, অথচ SIR-এ নাম ভুল একই পরিবারের ৩জনের! দায় নেই, বলছেন BLO...

মৃত্যুঞ্জয় দাস: SIR-এর পর খসড়া ভোটার তালিকায় পরিবারের প্রায় সকলেরই নাম বিভ্রাট। দায় এড়াচ্ছেন বিএলও থেকে বিডিও,  চূড়ান্ত বিভ্রান্তিতে বিষ্ণুপুরের পরিবার। ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে আধার কার্ডে নামের বানান রয়েছে যথাযথ। ২০২৫-এর ভোটার তালিকাতেও প্রত্যেকের নামের বানান ছিল যথাযথ। কিন্তু  SIR-এর পর সবই যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। খসড়া ভোটার তালিকায় পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে তিনজনেরই নামের বানান ভুল। আতঙ্কে বিএলও থেকে বিডিও সর্বত্র ছুটেছেন পরিবারের ষাটোর্ধ কর্তা। কিন্তু কারোরই কিছু করার নেই বলে দায় এড়িয়েছেন সকলে। এমতাবস্থায় কী করণীয় তা বুঝতে না পেরে উদ্বেগে দিন কাটছে ওই পরিবারের। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Leopard Attack: বাড়ির উঠোন পাঁচ বছরের শিশুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল হিংস্র চিতাবাঘ! রক্তাক্ত অবস্থায়...

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের শালবাগান এলাকার বাসিন্দা বিশ্বরূপ গোস্বামী। স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে পরিবারের ৪ জন সদস্য। প্রত্যেক্যেরই আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে নামের বানান রয়েছে যথাযথ। সেই আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে থাকা বানান অনুযায়ী গননা ফর্মও পুরণ করেছিলেন বিশ্বরূপ গোস্বামী। কিন্তু কমিশনের তরফে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতেই নির্দিষ্ট পোর্টালে নিজেদের নামের বানান দেখে চমকে উঠেছেন ওই পরিবারের সদস্যরা। দেখা গিয়েছে, খসড়া তালিকায় পুত্রবধূর নামের বানান ঠিকঠাক থাকলেও পরিবারের বাকি ৩ সদস্যের নামের বানানে বিস্তর গরমিল রয়েছে। স্ত্রী শাশ্বতী গোস্বামীর শুধু ইংরাজি বানানেই নয় ভুল রয়েছে বাংলা বানানেও। বিষয়টি নজরে আসার পরই স্থানীয় বিএলওর কাছে ছুটে যান ষাটোর্ধ ওই গৃহস্থ। বিএলও স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাঁর কিছু করণীয় নেই। বিডিওর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। বিডিওর কাছে গিয়েও হতাশ হতে হয় ওই গৃহস্থকে। বিডিও জানিয়ে দেন এক্ষেত্রে তাঁরও কিছু করণীয় নেই। এমতাবস্থায় কীভাবে ভোটার তালিকায় নিজেদের নামের বানান ঠিক করবেন তা নিয়ে রীতিমত উদ্বেগে দিন কাটছে ওই পরিবারের।

অন্যদিকে, বাঁকুড়ায় ১২ টি বিধানসভার মধ্যে যেখানে গ্রাম ভিত্তিক ১১ টি বিধানসভায় সর্বাধিক ১৩ হাজারের নীচে ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। সেখানে প্রায় দ্বিগুণ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে শহর ভিত্তিক বাঁকুড়া বিধানসভায়। এজন্য বিরোধীরা কেউ রাজনৈতিক স্বার্থে ভুয়ো ভোটার রাখার অভিযোগ করছেন তো কেউ আবার রাজ্যের কর্মসংস্থানের নীতিকে দায়ী করছেন। তৃণমূল অবশ্য এর সব দায় ঠেলেছে নির্বাচন কমিশনের কাঁধে। 

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডায় বাধা জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার! উধাও শীত, আবহাওয়ার বড় আপডেট...

SIR-এ বাঁকুড়া জেলায় বাদ পড়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৮২১ জনের নাম। এর মধ্যে সর্বাধিক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বাঁকুড়া বিধানসভায়। এই বিধানসভায় এস আই আর এ নাম বাদ পড়েছে মোট ২২ হাজার ৩৫১ জনের নাম। সূত্রের খবর বাদ পড়া ভোটারদের একটা বড় অংশই শহুরে ভোটার। জেলার অন্যান্য ১১ টি বিধানসভাই গ্রামভিত্তিক। সেখানে বাদ পড়াদের সংখ্যা বেশ কম। ওই ১১ টি বিধানসভার মধ্যে সর্বাধিক  বাদ পড়েছে শালতোড়া ( ১২৯৩৩), বড়জোড়া ( ১২৪১১) ও ছাতনা ( ১২১৬৯) বিধানসভায়। অন্যান্য বিধানসভাগুলিতে বাদ পড়াদের সংখ্যা ১২ হাজারের কম। সর্বনিম্ন বাদ পড়েছে কোতুলপুর (৫৬৭৮),  ইন্দাস ( ৬৮৫৮), সোনামুখী (৭৯৩৩) ও তালডাংরা ( ৮৫৪১) বিধানসভায়। যেখানে গ্রাম ভিত্তিক অন্যান্য বিধানসভায় বাদ পড়াদের সংখ্যা এত কম সেখানে কেন প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ভোটার বাদ পড়লেন শহর ভিত্তিক বাঁকুড়া বিধানসভায়?

বিজেপির দাবি বাঁকুড়া পুরসভাকে দখলে রাখতে রাজ্যের শাসক দল এতদিন বাঁকুড়া পুর এলাকায় বিপুল সংখ্যক ভুয়ো ভোটারকে এতদিন তালিকায় রেখে দিয়েছিল। বামেদের দাবি গ্রামাঞ্চল থেকে কাজের খোঁজে যারা শহরে এসেছিলেন রাজ্যের সরকারের ব্যার্থতায় তাঁরা হতাশ হয়ে হয় ফিরে গেছেন নিজের গ্রামে অথবা অন্য রাজ্যে। বাঁকুড়া শহরের ভোটারদেরও একটা বড় অংশ কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে গেছে। ফলে এত বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তৃণমূল অবশ্য বিরোধীদের কোনো তত্ত্ব মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়ার সব দায় কমিশনের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
SIR Bengal issueVoter Name ErrorAadhaar Voting MismatchBengal election updateBLO Statement Bengal
পরবর্তী
খবর

Leopard Attack: বাড়ির উঠোন পাঁচ বছরের শিশুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল হিংস্র চিতাবাঘ! রক্তাক্ত অবস্থায়...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal:চেক করে দেখেছেন, আপনার নাম বাদ গিয়েছে? আরেকবার এই লিংকে ক্লিক করে বাদ পড়া দের...