Couple Death: পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম-বিয়ে! কুয়াশায় মোড়া শীতসকালে একই চাদরে ঝুলছে প্রভাত-প্রতিমা...

Couple Death: পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম-বিয়ে! কুয়াশায় মোড়া শীতসকালে একই চাদরে ঝুলছে প্রভাত-প্রতিমা...
Jalpaiguri: বিবাহিত মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক। ময়নাগুড়িতে প্রেমিক যুগলের আত্মহত্যা। একই চাদরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা। ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিস। আজ মৃতদেহ জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে ময়নাতদন্ত করা হবে বলে পুলিস জানিয়েছে।
প্রদ্যুৎ দাস: চা বাগানের মাঝে থাকা নিমগাছে এক যুবক-যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ময়নাগুড়িতে। সোমবার ময়নাগুড়ি টিকাটুলী দ্বারিকামারি এক গ্রামের চা বাগানে নিম গাছের মধ্যে আত্মঘাতী এক যুবক ও যুবতী। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের নাম প্রভাত অধিকারী বয়স ২৭, তার বাড়ি ময়নাগুড়ি টিকাটুলী দ্বারিকামারি বাসিন্দা। অন্যদিকে ওই মৃত যুবতীর নাম প্রতিমা রায়। জানা যায় প্রতিমা বিবাহিত। কিন্তু বেশ কয়েক মাস থেকে মৃত প্রভাত রায়ের সঙ্গে প্রতিমার একটি ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে।
আরও পড়ুন:Indian Woman Death: প্রাক্তন প্রেমিকের বন্ধ ফ্ল্যাটে উদ্ধার নিকিতার ক্ষতবিক্ষত দেহ! অর্জুনের খোঁজে লন্ডভন্ড মেরিল্যান্ড...
পরবর্তীতে প্রতিমাকে বিয়ে করে প্রভাত রায়। এবং তাদের বাড়িতেও নিয়ে আসে। বাড়ির লোক মেনে নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিমার পরিবারের লোকজন জোর করে প্রতিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বাড়িতে। এই অবস্থায় আবার একমাস পর প্রতিমাকে নিয়ে প্রভাত বাইরে চলে যায়, বলে জানান মৃত প্রভাত রায়ের দাদা প্রমোদ রায়। একমাস বাইরে থাকার পর, প্রভাত রায় গতকাল তার পরিবারকে জানাই সে তার বউকে নিয়ে বাড়িতে ফিরবে। বাড়ির লোকও রাজি হয়ে যায়। যদিও কালকে প্রভাতের বাড়িতে ভাগ্নির বিয়ের দেখাশোনা চলছিল।
প্রভাতের মা গনেশ্বরী অধিকারী জানতেন ছেলে বউমাকে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু আর ফিরে আসা হল না। রাতে তারা অপেক্ষা করছিল ছেলে এবং বউয়ের জন্য। কিন্তু তারা না আসায় ঘুমিয়ে পড়ে পরিবারের লোকজন। পরবর্তীতে সোমবার সকালে বাড়ির পাশে একটি চা বাগানে নিমগাছে প্রভাত এবং প্রতিমার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় এলাকার মানুষজন। পরে বাড়ির লোককে খবর দিলে পরিবারের লোকজন গিয়ে তাদের দুজনকে সনাক্ত করে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য, পরে পুলিসকে খবর দিলে পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিস ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে পাঠিয়েছে বলে পুলিসের খবর।
আরও পড়ুন:Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর...
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)