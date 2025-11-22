English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Husband attacks Wife: WATCH | হাসপাতালে ডিউটিতে যাওয়ার পথেই স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপ রাস্তায় ওঁত্‍ পেতে থাকা স্বামীর! ভয়ংকর ভিডিয়ো ভাইরাল...

Paschim Bardhaman: কাজে যাচ্ছিলেন স্ত্রী। ওঁত পেতে বসেছিল স্বামী। প্রকাশ্য রাস্তায় একের পর এক কোপ মারতে থাকে, ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই হইচই পড়ে যায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 22, 2025, 04:59 PM IST
Husband attacks Wife: WATCH | হাসপাতালে ডিউটিতে যাওয়ার পথেই স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপ রাস্তায় ওঁত্‍ পেতে থাকা স্বামীর! ভয়ংকর ভিডিয়ো ভাইরাল...

চিত্তরঞ্জন দাস: প্রকাশ্য রাস্তায় স্ত্রীকে ছুরির এলোপাথাড়ি কোপ ভিডিয়ো ভাইরাল, আটক স্বামী। উত্তেজনা পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালের হরিপুরে। স্থানীয় সূত্রে খবর, অন্ডালের ছোঁড়া গ্রামের বাসিন্দা পিন্টু গোপের সঙ্গে স্ত্রী পায়েল গোপের মধ্যে অশান্তি চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। পায়েল গোপ হরিপুরের একটি নার্সিং হোমের কর্মী এবং পিন্টু একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করে। শনিবার সকালে হরিপুরের হাসপাতালে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিল পায়েল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! নূন্যতম শীতও হবে উধাও, কলকাতায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...

তখন রাস্তায় ওঁত পেতে থাকা পিন্টু তাকে থামিয়ে ধারাল চাকু দিয়ে একের পর এক কোপ মারতে থাকে, ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই হইচই পড়ে যায়। স্থানীয়রা কোনওরকমে পায়েলকে উদ্ধার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রক্তাক্ত অবস্থায় পায়েলকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার পরেই তৎপর অণ্ডাল থানার বনবাল ফাঁড়ির পুলিস। স্বামী পিন্টু গোপকে আটক করে পুলিস। কেন এই নৃশংস আক্রমণ তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আক্রান্ত গৃহবধূর মা চায়না দাসের অভিযোগ, 'পিন্টু মদ খেয়ে থাকত সারাদিন। অনেকগুলি ঋণ রয়েছে। সেই ঋণ মেটানোর জন্য আমার মেয়ে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু আমার মেয়ের উপর নৃশংস ভাবে আক্রমণ করেছে। মেয়ে এখন চিকিৎসাধীন'। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে একটি ঘটনা ঘটেছে, একজনকে চিহ্নিত করে আটক করা হয়েছে । তদন্ত চলছে।

আরও পড়ুন:Banukra: পরীক্ষা দিতে যাওয়ার কথা, কিন্তু যাননি! মেসেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার ভয়ংকর...

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই হাওড়ার এক অভিজাত আবাসনে স্ত্রীকে গুলি করে স্বামী। ঘটনায় স্বামী গোপাল যাদবকে গ্রেফতার করে পুলিস। জানা যায়, নাইন এমএম পিস্তল থেকে গুলি চালানো হয়েছিল, সেটির কোন লাইসেন্স ছিল না। ঝাড়খন্ড থেকে সেটা কেনা হয়েছিল। ওই  পিস্তলটি বাজেয়াপ্ত করেছে শিবপুর থানার পুলিস। গোপাল যাদব আদতে বিহারের শিওয়ানের বাসিন্দা। তার কাছে কী ভাবে বেআইনি পিস্তল এলো এবং তার সঙ্গে কোনও আন্তরাজ্য অপরাধ চক্রের যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। তবে কী কারণে এই ঘটনা তা এখনও জানা যায়নি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Husband attacks wifeviral video attackBengal crime newshospital duty assaultroad ambush casedomestic violence alert
পরবর্তী
খবর

Banukra: পরীক্ষা দিতে যাওয়ার কথা, কিন্তু যাননি! মেসেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার ভয়ংকর...
.

পরবর্তী খবর

Australia vs England Test Match: ১৪৩ বছরে প্রথমবার ২০০ রানের নীচে অলআউট দুই দলই