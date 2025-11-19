Howrah Crime: বিলাসি আবাসনের পনেরো তলায় স্বামীর গুলি ফুটো করে দিল পুনমের মাথা! হাওড়ার হাড়হিম VDO...

Howrah Crime: বিলাসি আবাসনের পনেরো তলায় স্বামীর গুলি ফুটো করে দিল পুনমের মাথা! হাওড়ার হাড়হিম VDO...
Shibpur Crime: হাড়হিম কাণ্ড হাওড়ার শিবপুরে। মহিলাকে লক্ষ্য করে গুলি। রক্তাক্ত অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে। তদন্তে পুলিস।
দেবব্রত ঘোষ: শিবপুরে একটি অভিজাত আবাসনে চলল গুলি। পুনম যাদব নামে এক মহিলা গুলিবিদ্ধ। গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে। তদন্তে পুলিস। প্রথমে হাওড়া ও পরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়।
জানা গিয়েছে, শিবপুরের অভিজাত আবাসন আইডিয়াল গ্র্যান্ডে ডি ব্লকের পনেরো তলার ফ্ল্যাটে ঘটনাটি ঘটে। এখানে থাকেন গোপাল যাদব ও তাঁর স্ত্রী পুনম যাদব। গোপাল যাদবের পিস্তল থেকে গুলি লাগে তাঁর স্ত্রীর মাথায়। কী কারণে এই ঘটনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। গোপাল যাদবকে গ্রেফতার করেছে শিবপুর থানার পুলিস। কেন গুলি চলল যা জানতে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। পিস্তলটি বৈধ কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিজাত এই আবাসনে এরমক ঘটনা প্রথম ঘটল বলে জানিয়েছেন আবাসনের সম্পাদক পঙ্কজ শর্মা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আবাসনে।
প্রসঙ্গত, রক্তাক্ত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য আসানসোলের কুলটিতে। অভিযোগ ছেলেকে বিরুদ্ধে। আসানসোলের কুলটি থানার এলসি মোড় সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। মৃতার নাম সুশিলা সিনহা (৪৫)। অভিযোগ মঙ্গলবার গভীর রাতে সুশীলা সিনহাকে মাথায় আঘাত করে নাকি তার ছেলে বিশাল সিনহা। এই ঘটনায় মায়ের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলেই কুলটি থানার পুলিস পৌছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তবে কী কারণে এই খুন তা জানা যায়নি। অভিযুক্ত ছেলে বিশাল সিনহাকে আটক করেছে পুলিস।
এসিপি পশ্চিম সেখ জাভেদ জানান, রক্তাক্ত এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তার ছেলেকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটক করেছি, সব দিক খোলা রেখে তদন্ত করা হবে।
