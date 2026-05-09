  • Amit Shah and Suvendu Adhikary tribute to Rabindranath Tagore: শপথ গ্রহণের পুণ্যলগ্ন: রবিকিরণে শুদ্ধ হয়ে, জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নবনীতা সরকার | Updated By: May 9, 2026, 09:54 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ২৫ শে বৈশাখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। সারা পৃথিবী জুড়ে যাঁর ব্যপ্তি সেই কবিগুরুর জন্মদিন পালিত হচ্ছে দিকে দিকে। আর এই পবিত্র দিনটিকেই ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর, শপথ গ্রহণের আদর্শ দিন হিসেবে বেছেছে। আজ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন শুভেন্দু অধিকারী। গতকাল, নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিত ছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ শপথের আগে অমিত শাহ এবং শুভেন্দু অধিকারী দুজনেই নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 

অমিত শাহ লিখেছেন,  'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে জানাই শত-শত প্রণাম।
গুরুদেব পরাধীনতার সময়ে সাহিত্য, সঙ্গীত ও দর্শনের মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনাকে নতুন গতি দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক মহান কবি এবং ভারতীয় আত্মার শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। তাঁর শব্দে ছিল গভীর সংবেদনশীলতা, চিন্তায় ছিল স্বাধীনতার বার্তা এবং সৃষ্টিতে ছিল বিশ্ববন্ধুত্বের চেতনা। তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি ‘গীতাঞ্জলি’ মানবতা, আধ্যাত্মিকতা ও সংবেদনশীলতাকে নতুন দিশা দিয়েছে। ‘জন গণ মন’-এর মাধ্যমে তিনি জাতির ঐক্য, মর্যাদা ও আত্মসম্মানকে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। কবিগুরুর জীবন আমাদের স্বাধীন চিন্তা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রেরণা দেয়। তাঁর আদর্শ, চিন্তাধারা ও সাহিত্য চিরকাল আমাদের পথপ্রদর্শন ও অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে।'

শপথ নেওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথকে জন্মদিনে প্রণাম জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন... 

'বিশ্বকবি, নোবেলজয়ী বিশ্ব বরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর অমর সৃষ্টি, মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও দেশপ্রেম যুগে যুগে আমাদের পথ দেখিয়ে চলেছে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে তিনি চির উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবেন। “চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির” এই মহান বাণীর প্রেরণায় এগিয়ে চলুক মানবসভ্যতা। কবিগুরুর জন্মদিবসে তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

আজকের দিনটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য নজির হতে চলেছে। এই প্রথম রাজ্যে গঠিত হতে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গেই আজ শপথ নেবেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজন করা হয়েছে এক বিশাল অনুষ্ঠানের। শপথগ্রহণ পর্ব শুরু হবে আজ সকাল ১১টায়।

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

