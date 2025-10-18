English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mysterious Death: ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে গাড়ি সোজা পুকুরে! ডুবে মৃত স্ত্রী, স্বামী বেঁচে...পরকীয়ার পাপেই খুন?

Bardhaman: ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি সোজা গিয়ে পড়ল পুকুর। স্বামী বেঁচে উঠে এলে, বাঁচানো গেল না স্ত্রীকে। দুর্ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 18, 2025, 02:22 PM IST
Mysterious Death: ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে গাড়ি সোজা পুকুরে! ডুবে মৃত স্ত্রী, স্বামী বেঁচে...পরকীয়ার পাপেই খুন?

পার্থ চৌধুরী: ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে নেমে গেল চারচাকা গাড়ি। স্বামী প্রাণে বাঁচলেও মৃত্যু হল স্ত্রীর। ঘটনায় রহস্যের দানা বাঁধছে। এদিকে মৃতার পরিবারের অভিযোগ, দুর্ঘটনা নয় এটা খুন। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে, পূর্ব বর্ধমানের মেমারি গন্তার-১ অঞ্চলের ঘোষ গ্রামে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ...

কালনা রোডের ধারে শুক্রবার রাতে পুকুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চারচাকা গাড়ি পড়ে যায়। ঘটনায় স্বামী মুকুল সেখ ওরফে মফিজুল সেখ পুকুর থেকে জীবিত উদ্ধার হলেও প্রথমে স্ত্রীকে পাওয়া যায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর স্ত্রী আসমাতারা খাতুন (৩৫)-কে উদ্ধার করে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্ত্যবরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার বাড়ি তাহেরপুরে এবং শ্বশুরবাড়ি হাটবাকশায়। 

পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বর্ধমান থেকে ডাক্তার দেখিয়ে হাটবাকশা গ্রামের বাড়ি ফেরার পথে দম্পতি গাড়িতে ছিলেন। ঘোষ গ্রামে পৌঁছানোর পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি পুকুরে পড়ে যায়। স্বামী পুকুর থেকে উঠে বেঁচে গেলেও আসমাতারা খাতুনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

আরও পড়ুন:Afghan Cricketers Death: পাক হামলায় নিহত ৩ আফগান ক্রিকেটার! রক্তাক্ত আফগানিস্তান...

কিন্তু, ঘটনার পেছনে ষড়যন্ত্র  রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, মুকুল শেখের পরকীয়া সম্পর্কে আসমাতারা জানতে পারায় পরিকল্পিতভাবে খুনের উদ্দেশ্যে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে  মেমারি থানার পুলিস মফিজুল সেখ নামে একজনকে আটক করেছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, আসমাতারা খাতুনের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। মেমারি থানার পুলিস এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Mysterious Deathwife drownedcar fell in pondsuspected murderExtramarital affairwest bengal crime
পরবর্তী
খবর

Bhangar: ভাঙড় থেকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে! তারপর নাবালিকাকে ধর্ষণ- খুন... ভয়ংকর...
.

পরবর্তী খবর

Trump Spoilt Ties With India: 'পাকিস্তানের থেকে পয়সা পায় ওর বড় ছেলে, তাই ট্রাম্প দায়িত...