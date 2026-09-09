/১৫০০ টাকা বিধবা ভাতা না নিয়ে ৩০০০ টাকার অন্নপূর্ণা নেওয়া যাবে, কীভাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে বিধবা মহিলাদের জন্য ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে মাসে ১৫০০ টাকা। অগাস্ট মাস থেকে মিলছে ওই ভাতা। এবার রাজ্যের বিধবাদের জন্য আর্থিক সহায়তা আরও বৃদ্ধির সুযোগ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
সোমবার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে যাদের বয়স এবং যারা বিধবা ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা চাইলে অন্নপূর্ণার সুবিধে নিতে পারেন।
প্রসঙ্গত, বিধবা ভাতা হিসেবে পাওয়া যায় মাসে ১৫০০ টাকা। অন্যদিকে, অন্নপূর্ণা যোজনায় মেলে মাসে ৩০০০ টাকা। ফলে যারা বিধবা ভাতার পরিবর্তে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধে নেবেন তারা স্বাভাবিকভাবেই অনেকটাই উপকৃত হবে। এককথায় দ্বিগুণ টাকা পাবেন।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, যারা বিধবা ভাতার ক্ষেত্রে ৫৯ বছরের নিচে, তারা ১৫০০ টাকা বিধবা ভাতা না নিয়ে ৩০০০ টাকার অন্নপূর্ণা যোজনা নিন৷ আমরা সাহায্য করব৷ যাদের বয়স ৬০ মধ্যে তারা নিজেদের নাম বিধবা ভাতা থেকে সরিয়ে অন্নপূর্ণা ভাতায় যুক্ত করুন তাহলে ৩০০০ টাকা করে পাবেন সেটা আপনাদের সুবিধা হবে।
কীভাবে বিধবা ভাতা থেকে অন্নপূর্ণায় যাওয়া যাবে? এক্ষেত্রে বিধবাভাতা সারেন্ডার করতে হবে। তার পর অন্নপূর্ণার জন্য আবেদন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বয়স যাদের ২৫ থেকে ৬০-এর মধ্যে তারা এই ১৫০০ টাকাটা সারেন্ডার করে ৩০০০ টাকার অন্নপূর্না ভাতা নিন। আপনারা তাহলে ৩০০০ টাকা, একটু বেশি অঙ্কের অর্থ পাবেন। আপনাদের সুবিধা হবে। এই ১৫০০-এর বিষয়ে নিকটবর্তী বিডিও অফিসে বা পুরসভায় যোগাযোগ করুন। আমাদের নারী ও শিশু সংক্রান্ত ডিপার্টমেন্টকে বলব, তাঁরাও যেন এই বিষয়ে প্রপার গাইডলাইন দিয়ে সাহায্য করেন।
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই অগাস্ট মাসে প্রায় ১ কোটি ৪৮ লাখ মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধে পেয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসের জন্য অন্নপূর্ণা প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বর। ওই দিন গোটা রাজ্য পালন করা হবে অন্নপূর্ণা দিবস।
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