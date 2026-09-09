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১৫০০ টাকা বিধবা ভাতা না নিয়ে ৩০০০ টাকার অন্নপূর্ণা নেওয়া যাবে, কীভাবে?

Annapurna Yojana: ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে যাদের বয়স এবং যারা বিধবা ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা চাইলে অন্নপূর্ণার সুবিধে নিতে পারেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 09, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:41 PM IST
১৫০০ টাকা বিধবা ভাতা না নিয়ে ৩০০০ টাকার অন্নপূর্ণা নেওয়া যাবে, কীভাবে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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