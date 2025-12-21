English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR Draft List: SIR খসড়া তালিকায় দাদু 'মৃত', ঠাকুমা 'নিখোঁজ', বাস্তবে দু'জনেই বহাল তবিয়তে জীবিত! ঘোর বিপাকে পরিবার...

SIR Draft List Asansol: আসানসোলের সালানপুর ব্লকে SIR খসড়া ভোটার তালিকা ঘিরে ছড়াল চরম বিভ্রান্তি ও চাঞ্চল্য। একই পরিবারের দুই প্রবীণ সদস্য জীবিত থাকা সত্ত্বেও একজনকে 'মৃত' এবং অন্যজনকে 'নিখোঁজ' হিসেবে দেখানো হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকায়। ঘটনাটি সালানপুর গ্রামের মাঝি পাড়ার।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 21, 2025, 05:55 PM IST
SIR Draft List: SIR খসড়া তালিকায় দাদু 'মৃত', ঠাকুমা 'নিখোঁজ', বাস্তবে দু'জনেই বহাল তবিয়তে জীবিত! ঘোর বিপাকে পরিবার...

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: জ্যান্ত দাদু 'মৃত'! আর ঠাকুমা 'নিখোঁজ'! এই সৃজনশীলতা SIR খসড়া ভোটার তালিকা। যা নিয়ে ঘোর চাঞ্চল্য সালানপুরে। আসানসোলের (Asansol) বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত সালানপুর ব্লকে SIR খসড়া ভোটার তালিকা (SIR Draft List) ঘিরে ছড়াল চরম বিভ্রান্তি ও চাঞ্চল্য। একই পরিবারের দুই প্রবীণ সদস্য জীবিত থাকা সত্ত্বেও একজনকে 'মৃত' এবং অন্যজনকে 'নিখোঁজ' হিসেবে দেখানো হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকায়। ঘটনাটি সালানপুর গ্রামের মাঝি পাড়ার। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bengal Winter Update: মরসুমের শীতলতম দিন! ঘন কুয়াশা আর ক্রমহ্রাসমান উষ্ণতা-আবহে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতেই কি বড়দিন?

'মৃত' আর 'নিখোঁজ'

ওই এলাকার বাসিন্দা ৭০ বছরের ভীমচন্দ্র মণ্ডল এবং তাঁর ৮৮ বছরের দিদি সারথী মণ্ডল-- দু'জনেই এখনও বহাল তবিয়তে। কিন্তু SIR খসড়া ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম খুঁজতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের চোখ কপালে! তালিকায় ভীমচন্দ্র মণ্ডলের নামের পাশে লেখা 'মৃত'! আর একই বাড়িতে থাকা তাঁর দিদি সারথী মণ্ডলের নাম দেখানো হয়েছে 'নিখোঁজ' হিসেবে।

বিপাকে পরিবার 

মণ্ডল পরিবার জানিয়েছে, গত ২৮ নভেম্বর পরিবারের সকল সদস্য একসঙ্গেই ফর্ম পূরণ করে নিজেদের এলাকার ১৪৪ নম্বর বুথের বিএলও-র কাছে জমা দিয়েছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম খসড়া তালিকায় থাকলেও, এই দুই প্রবীণ সদস্যের নাম এভাবেই এসেছে! এই দুই প্রবীণ সদস্যের নাম এরকম ভুলভাবে নথিভুক্ত হওয়ায় পরিবারটি চরম বিপাকে পড়েছে।

আরও পড়ুন: Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

শিল্পাঞ্চলে ভুল

শুধু এই পরিবারই নয়, একই বুথের আর এক বাসিন্দা তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও খসড়া ভোটার তালিকায় 'নিখোঁজ' হিসেবে উঠে এসেছে। শিল্পাঞ্চল জুড়ে এই ধরনের একাধিক ভুল সামনে আসছে বলে অভিযোগ। জীবিত ভোটারের নাম মৃত বা নিখোঁজ দেখানোয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে SIR প্রক্রিয়ার নির্ভুলতা নিয়ে। এই গুরুতর ত্রুটি নিয়ে নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
SIR in BengalSIR Draft ListSIR in AsansolBengal SIRSalanpurbarabani
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! রাজ্যে সব ৮৫ ঊর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিকরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ? বাদ পড়া নামের হিয়ারিং নিয়ে নতুন আপডেট...
.

পরবর্তী খবর

Dola Sen: তৃণমূলের মুকুটে পালক! বর্ষসেরা মহিলা সাংসদের শিরোপা দোলা সেনের... আবেগপ্রবণ সাংসদ...