SIR Draft List: SIR খসড়া তালিকায় দাদু 'মৃত', ঠাকুমা 'নিখোঁজ', বাস্তবে দু'জনেই বহাল তবিয়তে জীবিত! ঘোর বিপাকে পরিবার...

SIR Draft List Asansol: আসানসোলের সালানপুর ব্লকে SIR খসড়া ভোটার তালিকা ঘিরে ছড়াল চরম বিভ্রান্তি ও চাঞ্চল্য। একই পরিবারের দুই প্রবীণ সদস্য জীবিত থাকা সত্ত্বেও একজনকে 'মৃত' এবং অন্যজনকে 'নিখোঁজ' হিসেবে দেখানো হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকায়। ঘটনাটি সালানপুর গ্রামের মাঝি পাড়ার।
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: জ্যান্ত দাদু 'মৃত'! আর ঠাকুমা 'নিখোঁজ'! এই সৃজনশীলতা SIR খসড়া ভোটার তালিকা। যা নিয়ে ঘোর চাঞ্চল্য সালানপুরে। আসানসোলের (Asansol) বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত সালানপুর ব্লকে SIR খসড়া ভোটার তালিকা (SIR Draft List) ঘিরে ছড়াল চরম বিভ্রান্তি ও চাঞ্চল্য। একই পরিবারের দুই প্রবীণ সদস্য জীবিত থাকা সত্ত্বেও একজনকে 'মৃত' এবং অন্যজনকে 'নিখোঁজ' হিসেবে দেখানো হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকায়। ঘটনাটি সালানপুর গ্রামের মাঝি পাড়ার।
'মৃত' আর 'নিখোঁজ'
ওই এলাকার বাসিন্দা ৭০ বছরের ভীমচন্দ্র মণ্ডল এবং তাঁর ৮৮ বছরের দিদি সারথী মণ্ডল-- দু'জনেই এখনও বহাল তবিয়তে। কিন্তু SIR খসড়া ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম খুঁজতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের চোখ কপালে! তালিকায় ভীমচন্দ্র মণ্ডলের নামের পাশে লেখা 'মৃত'! আর একই বাড়িতে থাকা তাঁর দিদি সারথী মণ্ডলের নাম দেখানো হয়েছে 'নিখোঁজ' হিসেবে।
বিপাকে পরিবার
মণ্ডল পরিবার জানিয়েছে, গত ২৮ নভেম্বর পরিবারের সকল সদস্য একসঙ্গেই ফর্ম পূরণ করে নিজেদের এলাকার ১৪৪ নম্বর বুথের বিএলও-র কাছে জমা দিয়েছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম খসড়া তালিকায় থাকলেও, এই দুই প্রবীণ সদস্যের নাম এভাবেই এসেছে! এই দুই প্রবীণ সদস্যের নাম এরকম ভুলভাবে নথিভুক্ত হওয়ায় পরিবারটি চরম বিপাকে পড়েছে।
শিল্পাঞ্চলে ভুল
শুধু এই পরিবারই নয়, একই বুথের আর এক বাসিন্দা তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও খসড়া ভোটার তালিকায় 'নিখোঁজ' হিসেবে উঠে এসেছে। শিল্পাঞ্চল জুড়ে এই ধরনের একাধিক ভুল সামনে আসছে বলে অভিযোগ। জীবিত ভোটারের নাম মৃত বা নিখোঁজ দেখানোয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে SIR প্রক্রিয়ার নির্ভুলতা নিয়ে। এই গুরুতর ত্রুটি নিয়ে নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ।
