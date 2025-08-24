Bengal Weather Updates: ৪৮ ঘণ্টা পরেই ফের ওড়িশা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কালো ছায়া! সোম থেকে আবহাওয়ায় বড় বদল...

Bengal Weather Updates: ৪৮ ঘণ্টা পরেই ফের ওড়িশা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কালো ছায়া! সোম থেকে আবহাওয়ায় বড় বদল...
Bengal Monsoon Updates: নিম্নচাপের জেরে আগামী কয়েকদিন মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি এবং বেশ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গেও হবে বৃষ্টি।
সন্দীপ প্রামাণিক: যে লো-প্রেসার জোনটি (Low Pressure Zone) তৈরি হয়েছিল, সেটি উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ (Madhya Pradesh) এবং সংলগ্ন ছত্তীসগঢ়ের (Chhattisgarh) উপর অবস্থান করছে। এছাড়াও মৌসুমি অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া (Purulia) এবং দীঘার (Digha) উপর দিয়ে গিয়েছে। এই কারণেই দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি এবং বেশ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির আশঙ্কা। আগামীকাল, সোমবার থেকে ধীরে ধীরে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।
লো-প্রেসার জোন
জানা গিয়েছে, একটি লো-প্রেসার জোনটি তৈরি হয়েছে। সেটি এই মুহূর্তে উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং সংলগ্ন ছত্তীসগঢ়ের উপর অবস্থান করছে। এছাড়াও রয়েছে একটি মৌসুমি অক্ষরেখাও। এটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং দীঘার উপর দিয়ে গিয়েছে। এই কারণে দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি এবং বেশ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির আশঙ্কা। আগামীকাল, সোমবার থেকে ধীরে ধীরে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।
কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পরে
কিন্তু এই সুখবরের পরেই আছে দুঃসংবাদও! ৪৮ ঘণ্টা পরে আবারও ওড়িশা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের উপর নতুন করে আরেকটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিম্নচাপটি তৈরি হলে ২৯ অগাস্ট থেকে ৩০ অগাস্টের মধ্যে আবারও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে বঙ্গে।
মৎস্যজীবীদের নিষেধ
এই নিম্নচাপের জেরে আগামী ২৬ অগাস্ট থেকে ২৮ অগাস্ট পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয় থাকার জন্য আগামীকাল, সোমবার ২৫ অগাস্টও মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। আজ, ২৪ অগাস্ট এবং আগামীকাল, ২৫ অগাস্ট আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আছে। তারপর বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও আবারো ২৯ অগাস্ট ও ৩০ অগাস্ট থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে।
