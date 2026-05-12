/Petrol Rationing: বাইককে মাত্র ২ লিটার, চার চাকাকে ১০০০ টাকার, পাম্পে পেট্রোল-ডিজেলে রেশনিং শুরু?

Petrol Rationing: ঘাটালের কিছু পেট্রোল পাম্প বাইক বা চার চাকার গাড়িকে দেওয়া হচ্ছে না পর্যাপ্ত পেট্রোল। ট্যাঙ্ক ফুল নয়, বাইককে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ২ লিটার তেল
চম্পক দত্ত: কয়েক দিন আগেই হায়দরাবাদে এক সরকারি অনুষ্ঠানে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন আমাদের একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। পেট্রোল-ডিজেল-গ্য়াস সতর্কভাবে খরচ করতে হবে। বিদেশি মুদ্রা বাঁচাতে এক বছর অন্তত সোনা না কেনাই ভালো। প্রধানমন্ত্রী কথার প্রভাব কি এবার পড়ল পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু পেট্রোল পাম্পে?
মঙ্গলবার ঘাটালের কিছু পেট্রোল পাম্প বাইক বা চার চাকার গাড়িকে দেওয়া হচ্ছে না পর্যাপ্ত পেট্রোল। ট্যাঙ্ক ফুল নয়, বাইককে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ২ লিটার তেল। চার চাকার গাড়িকে দেওয়া হচ্ছে ১০০০ টাকার তেল। কোনও কোনও পাম্পে তেল না থাকায় ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। পাম্প মালিকদের দাবি, বুক করেও তেল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ চাহিদা অনুযায়ী জোগান নেই।
পাম্পে তেলে নিতে এসে অনেকে বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প থেকে ফিরে যাচ্ছেন। কারণ পাম্পে তেল মিলছে না। কমল ঘোষ নামে এক বাইক আরোহী ঘাটালের এক পাম্পে এসেছিলেন তেল নিতে। তেল না পেয়ে তিনি বলেন, শুনছি তেল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই পাম্পে এসেছি খোঁজ নিতে। দেখছি তেল নেই। এখন মামনি পাম্পে যেতে হবে। আগে কখনও তো এরকম হয়নি।
চারচাকা গাড়ি নিয়ে ঘাটাল এলাকার এক পাম্পে তেল নিতে এসেছিলেন রাকেশ ঘোষ। তিনি বলেন, বলছে ১০০০ টাকার বেশ তেল দিচ্ছে না। কলকাতা যাব। সেইমতো তো তেল ভরতে হবে। আগে তো ট্যাঙ্ক ভর্তি করে দিত। এখন বলছে হাজার টাকার বেশি তেল দেবে না। বলছে তেল পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য পাম্পগুলিতেও এই একই অবস্থা।
এলাকার এক পেট্রোল পাম্পের এক মালিক সমীর সামন্ত বলেন, যতটা তেল চাইছি ততটা তেল পাচ্ছি না। প্রায় ৩০ শতাংশ কম তেল দিচ্ছে। তার ফলে কাস্টমারদের যতটা তেল প্রয়োজন ততটা দিতে পারছি না। কম দিতে বাধ্য হচ্ছি। ফলে কাস্টমারদের বিভিন্ন জায়গার পাম্পে গিয়ে তেল নিতে হচ্ছে। কেউ দুশো লিটার চাইলে বলছি দেড়শো লিটার নাও। চেষ্টা করছি বেশিরভাগ কাস্টমারকে যাতে তেল দেওয়া যায়। বাইকরা সাধারণত একশো দুশো টাকার তেল নেয়। বেশি চাইলে দিতে পারছি না। খুব রিকোয়েস্ট করলে ট্যাঙ্ক ফুল করে দিচ্ছি। অনেক পাম্প ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। কারণ অর্ডার দিয়েও তেল পাওয়া যাচ্ছে না। দিন হাজার লিটার পেট্রোল ও ৩ হাজার লিটার ডিজেল লাগে। সেই তেল আমরা পাচ্ছি না। আগে এই সমস্যা ছিল না। যুদ্ধের ফলে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।
পাম্প ম্যানেজার তন্ময় দোলুই বলেন, আমরাও চাইছি না কম বিক্রি করি। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে বাইককে দুশো টাকা ও চার চাকার গাড়িকে ৪০০০ টাকার তেল দিচ্ছি। বড় ডিজেল গাড়িকে ২৪০০০ টাকার তেল দেব বলেছি। আগে যে যেমন চাইতো সেটাই দেওয়া হত। এরকম এলাকায় ৭-৮ দিন চলছে। ডিপো থেকেই তেল আসা নিয়ে সমস্যা হয়েছে। অনেকসময় অর্ডার দিয়ে তেল পাওয়া যাচ্ছে না।
