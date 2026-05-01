West Bengal Assembly Elections 2026: মাত্র ৫ শতাংশ ভোট এদিক ওদিক হলেই বদলে যাবে বাংলার ছবি? কী হতে পারে অসম-তামিলনাড়ুতে

West Bengal Assembly Elections 2026: মাত্র ৫ শতাংশ ভোট এদিক ওদিক হলেই বদলে যাবে বাংলার ছবি? কী হতে পারে অসম-তামিলনাড়ুতে
West Bengal Assembly Elections 2026: তামিলনাড়ুতে বিজেপিকে অনেকেই উত্তর ভারতীয় বা হিন্দিভাষী দল হিসেবে দেখেন, তাই তাদের লড়াইটা কঠিন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং পুদুচেরিতে বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন গেরুয়া শিবির। যদিও এনিয়ে অন্য মতামত রয়েছে তাদের। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পুদুচেরিতে সরকার গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে; অন্যদিকে তামিলনাড়ু এবং কেরালায় তারা তাদের শিকড় আরও মজবুত করতে চেষ্টা করছে তারা। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গে কী হবে?
পশ্চিমবঙ্গ
গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থান চোখে পড়ার মতো। ২০১৫ সালে দলটি কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করে এবং তাঁকে এই রাজ্যের দায়িত্ব দেয়। সেই সময়ে এই রাজ্য থেকে দলটির মাত্র দুজন সাংসদ (MP) ছিলেন এবং কোনো বিধায়ক (MLA) ছিলেন না।
২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ছিল একটি বড় পরিবর্তনের সময়। সেই নির্বাচনে বিজেপি ৪২টি আসনের মধ্যে ১৮টিতে জয়লাভ করে এবং নিজেদের ভিত্তি মজবুত করে। এরপর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলটি ৩৮% ভোট পায় এবং ৭৭টি আসনে জয়ী হয়, যা এই রাজ্যে তাদের এ যাবৎকালের সেরা ফল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস ৪৮% ভোট এবং ২১৫টি আসন নিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়।
২০২৬ সালের নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিজেপি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এর প্রধান কারণ এসআইআর। কয়েক লাখ মানুষ ভোটই দিতে পারেননি। মুসলিমদের বেশিরভাগ ভোটেই পেত তৃণমূল কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে খানিকটা হলেও ধাক্কা খেতে পারে ঘোসফুল শিবির। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিজেপি যদি তৃণমূলের ভোটের অন্তত ৫% নিজেদের দিকে টানতে পারে, তবে নির্বাচনের পুরো সমীকরণই বদলে যেতে পারে।
২০২১ সালে বিজেপি ৩৮টি আসনে ৫%-এর কম ব্যবধানে এবং ৭৫টি আসনে ১০%-এর কম ব্যবধানে হেরেছিল। এই কেন্দ্রগুলোতে সামান্য ভোট বাড়াতে পারলেই অনেকগুলো হারানো আসন জয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নির্বাচনী বিশ্লেষকরা মনে করেন, মমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য বিজেপির সামনে এখন একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। কারণ, দীর্ঘদিনের শাসনবিরোধী মনোভাব, বেকারত্ব এবং স্থানীয় স্তরে মানুষের অসন্তোষ ভোটারদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হতে পারে এসআইআর। এর জন্য দুই পক্ষই অবশ্য ভুগতে পারে।
অসম
বিজেপির জন্য অসমেরলড়াইটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৫ সালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আঞ্চলিক দল অগপ (AGP) এবং বিপিএফ (BPF)-এর সাথে জোট করে ১২৬টি আসনের মধ্যে ৮৬টি আসন জেতে। বিজেপি একাই পায় ৬০টি আসন। সর্বানন্দ সোনওয়ালের নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে সেটিই ছিল বিজেপির প্রথম সরকার।
এই অঞ্চলে নিজেদের শক্তি বাড়াতে ২০১৬ সালে বিজেপি 'নেডা' (NEDA) গঠন করে এবং হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে এর আহ্বায়ক করা হয়। ২০২১ সালে বিজেপি টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসে এবং হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০২৬-এর নির্বাচনেও তাঁর নেতৃত্বেই বিজেপি তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অসম উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশপথ হওয়ায় এখানে হারলে এই অঞ্চলে বিজেপির প্রভাব কমে যেতে পারে।
২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, অসমে প্রায় ৩৪% মুসলিম ভোটার রয়েছেন। যদি এই ভোট কংগ্রেস এবং বদরুদ্দিন আজমলের দল এআইইউডিএফ (AIUDF)-এর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তবে বিজেপি সুবিধা পেতে পারে। কিন্তু যদি এই ভোটগুলো একজোট হয়ে কংগ্রেসের দিকে যায়, তবে লড়াই কঠিন হবে।
তামিলনাড়ু
তামিলনাড়ুর রাজনীতি দীর্ঘকাল ধরে ডিএমকে (DMK) এবং এআইএডিএমকে (AIADMK)—এই দুটি দ্রাবিড় দলের ওপর নির্ভরশীল। বিজেপিকে এখানে অনেকেই উত্তর ভারতীয় বা হিন্দিভাষী দল হিসেবে দেখেন, তাই তাদের লড়াইটা কঠিন। ২০০১ সালে ডিএমকে-র সাথে জোট করে বিজেপি ৪টি আসন জিতেছিল। পরবর্তীতে ২০২১ সালে এআইএডিএমকে-র সাথে জোট করেও তারা ৪টি আসন পায়।
২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কোনো আসন না পেলেও তাদের ভোটের হার বেড়ে ১১.২% হয়েছে (যা ২০২১-এ ছিল মাত্র ২.৬%)। এমনকি ৯টি আসনে তারা দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল।
আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি আবার এআইএডিএমকে এবং ছোট আঞ্চলিক দলগুলোর সাথে জোট করেছে। বিজেপি ২৭টি আসনে এবং এআইএডিএমকে ১৭৮টি আসনে লড়বে। তাদের লক্ষ্য হলো দ্রাবিড় দলগুলোর বিকল্প হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা।
কেরালাম
কেরালাকে দক্ষিণ ভারতে বিজেপির শেষ সীমানা বলা হয়। এখানে দশকের পর দশক ধরে বামপন্থী (LDF) এবং কংগ্রেসের (UDF) লড়াই চলে আসছে। ২০১৬ সালে ও. রাজাগোপালের মাধ্যমে বিজেপি এখানে প্রথম খাতা খোলে। কিন্তু ২০২১ সালে তারা সেই একমাত্র আসনটিও হারায়।
২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে অভিনেতা সুরেশ গোপি ত্রিশূর থেকে জিতে কেরালার প্রথম বিজেপি সাংসদ হন। বিজেপির ভোটের হারও বেড়ে ১৬.৮% হয়েছে। এছাড়া ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তিরুবনন্তপুরম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বামপন্থীদের হারিয়ে বিজেপির আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে।
কেরালার জনসংখ্যার প্রায় ৪৫% মুসলিম ও খ্রিস্টান, যারা সাধারণত বিজেপিকে সমর্থন করে না। তবে বিজেপি এবার খ্রিস্টান ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টা করছে এবং ৭ জন খ্রিস্টান প্রার্থী দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য হলো কয়েকটি আসনে জিতে লড়াইটিকে ত্রিমুখী করে তোলা এবং রাজ্যের রাজনীতিতে একটি নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে উঠে আসা।
