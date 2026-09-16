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'জোড়াফুল মমতার, কিন্তু দলে ভাঙন শুরু মমতার এবং অভিষেক-- দুই দাবিদার হতেই': তৃণমূলের ভাঙন নিয়ে পর্দাফাঁস মদন মিত্রের

Madan Mitra on Kalighat Trinamool: মদন মিত্র বলেন, 'জোড়াফুল প্রতীক মমতার। সে বিষয়ে সন্ধেহ নেই। ২০১৪ সাল থেকে যখন মমতা ও অভিষেক জোড়াফুল দাবিদার তখন তখন থেকেই ভাঙ্গন শুরু হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 16, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:53 PM IST
'জোড়াফুল মমতার, কিন্তু দলে ভাঙন শুরু মমতার এবং অভিষেক-- দুই দাবিদার হতেই': তৃণমূলের ভাঙন নিয়ে পর্দাফাঁস মদন মিত্রের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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'জোড়াফুল মমতার, কিন্তু দলে ভাঙন শুরু মমতার এবং অভিষেক--দুই দাবিদার হতেই': মদন মিত্র
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