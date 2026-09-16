'জোড়াফুল মমতার, কিন্তু দলে ভাঙন শুরু মমতার এবং অভিষেক-- দুই দাবিদার হতেই': তৃণমূলের ভাঙন নিয়ে পর্দাফাঁস মদন মিত্রের

কিরণ মান্না: তৃণমূল কংগ্রেসে দীর্ঘদিনের চাপা দ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে এসে চরম রূপ নিল। বুধবার নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে ‘ঋতব্রত তৃণমূল কংগ্রেস’-এর প্রার্থী মহম্মদ এহতেসামুল হকের মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে কালীঘাট তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও ভাঙনের কথা তুলে ধরলেন বিধায়ক মদন মিত্র। বুধবার হলদিয়া মহকুমা শাসকের দফতরে প্রার্থী এহতেসামুল হকেকো সঙ্গে নিয়ে হাজির হন মদন মিত্র, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের ভাঙন প্রসঙ্গে বিস্ফোরক কামারহাটির বিধায়ক। তাঁর দাবি, জোড়াফুল প্রতীকের রাজনৈতিক উত্থান ও ভাঙন কবে হল, তা অত্যন্ত স্পষ্ট।
ভাঙনের সূত্রপাত
মদন মিত্র সরাসরি জানান, তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে জোড়াফুল প্রতীক মানেই ছিলেন কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দ্বিতীয় কোনও ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল না। তাঁর কথায়, ২০১৪ সাল থেকে যখন সংগঠনে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং জোড়াফুলের রাশ ‘মমতা ও অভিষেক’-- এই দুই মেরুর মধ্যে ভাগ হতে শুরু করে, ঠিক তখন থেকেই দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভাঙনের বীজ পোঁতা হয়েছিল। এক দলীয় নেতৃত্বের জায়গায় দ্বৈত ক্ষমতার দ্বন্দ্বই সংগঠনকে ক্রমশ দুর্বল করে দেয় বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।
দূরত্ব তৈরি
বিদ্রোহী শিবিরের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মদন মিত্র জানান, তাঁরা দলনেত্রীকে সরিয়ে দিতে চাননি। তাঁদের মূল প্রস্তাব ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের ‘মুখ্য উপদেষ্টা’ হিসেবে সংগঠনের শীর্ষে থেকে পথ দেখাবেন।
কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সমীকরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে নেত্রী তাঁদের সঙ্গে থাকেননি। ফলে দলের পুরনো সৈনিক ও নেতৃত্বের একটি বড় অংশ দূরত্ব তৈরি করতে বাধ্য হন, যার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের এই প্রকাশ্য বিভাজন।
১০ বিধায়ককে নোটিশ
দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যেই বিদ্রোহী শিবিরের ১০ জন বিধায়ককে শোকজ বা নোটিশ পাঠানো নিয়ে তীব্র কটাক্ষ মদনের। তিনি প্রশ্ন তোলেন:
তাঁদের সঙ্গে যেখানে ৬০ জন বিধায়ক সরাসরি যুক্ত রয়েছেন, সেখানে বেছে বেছে মাত্র ১০ জনকে নোটিশ পাঠানোর যৌক্তিকতা কী? রসিকতা করে তিনি বলেন, 'এটা কি হারাধনের ১০টি ছেলের গল্প, নাকি ফুটবল দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের হিসাব মেলাতে এই পদক্ষেপ, তা বোধগম্য নয়।'
প্রতীক বিতর্ক ও নন্দীগ্রামের লড়াই
জোড়াফুল প্রতীকের আইনি দাবিদার কে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের দিকেই এখন গোটা রাজ্য তাকিয়ে। মদন মিত্র জানান, নির্বাচন কমিশনের রায়ে তাঁরা সম্পূর্ণ আশাবাদী। প্রতীক পাওয়ার লড়াই কমিশনের কোর্টে থাকলেও নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষ যে তাঁদের সঙ্গেই রয়েছেন, সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী।
কালীঘাট শিবিরকে রাজনৈতিক ময়দানে জবাব দিতেই নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে এই জোরদার পদক্ষেপ বলে স্পষ্ট বার্তা দেন নেতারা।
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