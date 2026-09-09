/ফরাক্কার ১০৯ গেটই খোলা! বিপদসীমার ১.৫ মিটার উপরে বইছে গঙ্গা! ভাঙন-আতঙ্কে কাঁপছেন বাসিন্দারা

সোমা মাইতি: মুর্শিদাবাদে গঙ্গা নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপদসীমার অনেকটা উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফরাক্কা ব্যারেজের মোট ১০৯টি গেটের সবকটিই খুলে দেওয়া হয়েছে। বিপদসীমার ১.৫ মিটার উপরে বইছে গঙ্গা। ভাঙন ও আতঙ্কে মুর্শিদাবাদের গঙ্গা পাড়ের বাসিন্দারা। ব্যারেজের আপস্ট্রিম থেকে ডাউনস্ট্রিমে গঙ্গার জল নামছে এবং প্রায় ১৬ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যে ফিডার ক্যানেল দিয়ে ছাড়া হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার কিউসেক জল।
জলস্তর বৃদ্ধি
মুর্শিদাবাদে গঙ্গা নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার অনেকটা উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফরাক্কা ব্যারেজের মোট ১০৯টি গেটের সব কটিই খুলে দেওয়া হয়েছে।
১৬ লক্ষ কিউসেক জল
ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আর ডি দেশপান্ডে জানান, ব্যারেজের আপস্ট্রিম থেকে ডাউনস্ট্রিমে গঙ্গার জল নামছে এবং প্রায় ১৬ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যে ফিডার ক্যানেল দিয়ে ছাড়া হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার কিউসেক জল।
২৩.৭৫ মিটার
সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ফরাক্কায় ডাউনস্ট্রিমে গঙ্গার জলস্তর বর্তমানে প্রায় ২৩.৭৫ মিটারে পৌঁছেছে, যা ২২.২৫ মিটারের বিপদসীমা থেকে প্রায় ১.৫ মিটার উপরে। তবে আগামী দু’দিনের মধ্যে জলস্তর কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
'আতঙ্কে আছি'
ফরাক্কার স্থানীয় বাসিন্দা ছোটন ঘোষ বলেন, "বর্তমানে ভালোই জল বেড়েছে, জল বিপদসীমার উপর দিয়েই বইছে। এভাবে জল বাড়তে থাকলে ডাউনস্ট্রিমের বেনিয়াগ্রাম-সহ একাধিক এলাকার ঘরবাড়ি প্লাবিত ও জলমগ্ন হতে পারে। ফরাক্কাবাসী হিসেবে আমরা আতঙ্কে আছি। তবে গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দাদের ভয় সবচেয়ে বেশি। প্রশাসনকে এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে দেখছি।"
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