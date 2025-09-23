English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Orange alert for heavy rainfall in state: আরও প্রবল বৃষ্টি আসছে! সামনের ২-৩ ঘণ্টায় মুষলধারায় ভাসতে চলেছে রাজ্য... কী হবে এবার পুজোয়?

Orange alert in State: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ওড়িশা এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে নিম্নচাপ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপ এই এলাকায় অবস্থান করবে। তারপর থেকে দুর্বল হবে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 23, 2025, 07:56 PM IST
Orange alert for heavy rainfall in state: আরও প্রবল বৃষ্টি আসছে! সামনের ২-৩ ঘণ্টায় মুষলধারায় ভাসতে চলেছে রাজ্য... কী হবে এবার পুজোয়?

অয়ন ঘোষাল: জারি হল আবার কমলা সতর্কতা। আবার ধেয়ে আসছে ভয়ংকর বৃষ্টি। পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মূর্শিদাবাদ, জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ প্রবল বৃ্ষ্টি, দমকা বাতাস বইবে। বাতাসের গতি ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হবে। নিম্নচাপ এলাকা থেকে একটি অক্ষরেখা তেলঙ্গানা পর্যন্ত বিস্তৃত, যেটা ওড়িশার উপর দিয়ে গিয়েছে। এর জেরে বড় দুর্যোগ অপেক্ষা করছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। 

Add Zee News as a Preferred Source

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ওড়িশা এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে নিম্নচাপ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপ এই এলাকায় অবস্থান করবে। তারপর থেকে দুর্বল হবে। নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে ২৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার চতুর্থীতে। উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় নিম্নচাপটি তৈরি হবে। এটি ক্রমশ পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিম মধ্য ও উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে শুক্রবার পঞ্চমীর দিন। এর প্রভাব থাকবে দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে।

ষষ্ঠীর দিন এটি ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। নিম্নচাপের প্রভাবে পুঞ্জীভূত মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়েছে। ২৫১ মিলিমিটার বৃষ্টি। এর আগে ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এরকম হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে এটি ষষ্ঠতম রেকর্ড। এই বৃষ্টি কোনও ভাবেই ক্লাউডবার্স্ট থেকে হয়নি। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ক্লাউডবার্স্ট  ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করেনি। 

সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিতে কার্যত জলের তলায় গোটা কলকাতা (Kolkata Rainfall)। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টিপাতের (Kolkata rain) অঙ্ক একেবারে আকাশছোঁয়া। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে একের পর এক মৃত্যুর খবর। অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তিন জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। পরিস্থিতি ঘিরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে শহর জুড়ে। খোলা তার, জলমগ্ন রাস্তায় বিপদ আরও বাড়ছে।

গত তিন সপ্তাহে যা বৃষ্টি হয়েছে, তার থেকে ৬৯.৯ মিলিমিটার বেশি হয়েছে শেষ ২৪ ঘণ্টায়। বস্তুত, গত ৩৯ বছর পর এক দিনে এমন রেকর্ড বৃষ্টি হল কলকাতা শহরে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় ১৭৮.৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এই ২২ দিনে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল প্রায় ৩৫.৭ মিলিমিটার। সোমবার সকাল ৮টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত সেই ঘাটতি ধুয়েমুছে সাফ! ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ ২৪৭.৪ মিলিমিটার! এর অধিকাংশই গভীর রাত থেকে ভোর, ৬ ঘণ্টায় হয়েছে।

মৌসম ভবনের তথ্য অনুসারে, সোম থেকে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় দীর্ঘমেয়াদি গড় বৃষ্টিপাত হয়েছে ২,৬৬৩ শতাংশ বেশি। বৃষ্টির পরিমাণে এর পরেই রয়েছে হাওড়া। যেখানে দীর্ঘমেয়াদি গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১,০০৬ শতাংশ বেশি। আবহাওয়া দফতর আরও জানাচ্ছে, নিম্নচাপের প্রভাবে পুঞ্জীভূত মেঘ থেকে এত বৃষ্টি হয়েছে। এর আগে ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে ২৫১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়। সামগ্রিক ভাবে শহরে এটাই বৃষ্টির ষষ্ঠতম রেকর্ড। এক ঘণ্টায় আর ২ মিলিমিটার বেশি বৃষ্টি হলেই এই প্রবল বর্ষণকে মেঘভাঙা বৃষ্টি বলা যেত বলে জানাচ্ছেন আবহবিদেরা।

আরও পড়ুন: Bansdroni Crime: জলমগ্ন কলকাতায় ভয়ংকর রহস্যমৃত্যু! বাঁশদ্রোণীর বন্ধ ফ্ল্যাটে পচা-গলা মা-ছেলে...

আরও পড়ুন: West Bengal School-College Puja Holiday: উত্‍সবের মুখেই দুর্যোগ! তৃতীয়া থেকেই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
kolkata rainHeavy Rainfall in KolkataWaterlogged in KolkataOrange alert in KolkataFlood in kolkata rainDepression in kolkataGangesKolkata and subburbs
পরবর্তী
খবর

Cloudburst in Kolkata?: মধ্যরাতের অন্ধকারে কলকাতার মাথায় ভাঙল বজ্রবৃষ্টি ভর্তি মেঘ? ভয়াল বৃষ্টিরহস্য ভেদ করল আবহাওয়া দফতর...
.

পরবর্তী খবর

Bomb found in Daal Lake: শ্রীনগরও নিরাপদ নয়? ডাল লেকের পোস্টঅফিসের সামনে বোমা! বিস্ফোরণের পর...