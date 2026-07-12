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জোড়া ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি! পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির ওরেঞ্জ অ্যালার্ট, রথেও রণহুংকার

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা আছে। বুধবারে বৃষ্টি কমলে অস্বস্তিকর গরম বাড়তে পারে। রথের দিন বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 12, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:56 AM IST
জোড়া ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি! পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির ওরেঞ্জ অ্যালার্ট, রথেও রণহুংকার
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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