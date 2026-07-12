/জোড়া ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি! পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির ওরেঞ্জ অ্যালার্ট, রথেও রণহুংকার

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ। আংশিক মেঘলা আকাশ কিছু সময়। সব জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টি। কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে মঙ্গলবার পর্যন্ত।
সিস্টেম
উত্তর বাংলাদেশে এবং উত্তর-পশ্চিম বিহারে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। বিহার থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। রাজস্থান থেকে মৌসুমি অক্ষরেখা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলাতে। বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে পারে বলে ইঙ্গিত আবহাওয়া দফতরের। তবে বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে।
বৃহস্পতিবার রথের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। কলকাতাতেও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাতে। এই দুদিন দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে।
উত্তরবঙ্গ
আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকবে। উপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। নীচের দিকে তিন জেলা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও কোন সতর্কতা জারি করেনি আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা। নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। কোথাও কোথাও বিপদ সীমার ওপরে বইতে পারে নদী। নীচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। শষ্যের ক্ষতির আশঙ্কা।
কলকাতা
আজ আংশিক মেঘলা আকাশ। কখনো পুরোপুরি মেঘলা আকাশ। দু এক পশলা হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে। সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা সামান্য বাড়তে পারে। মঙ্গল ও বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা।
রথের দিন বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দফায় দফায় মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সোমবার। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.১ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৮ থেকে ৯৮ শতাংশ।
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