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নাছোড় বৃষ্টি থেকে এখনই রেহাই নেই, দক্ষিণের সব জেলায় আজ বৃষ্টির হলুদ-কমলা সতর্কতা

Bengal Weather Update: আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণের সমস্ত জেলায় আজও বিকেল পর্যন্ত থাকছে হলুদ বা কমলা সতর্কতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 02, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:21 AM IST
নাছোড় বৃষ্টি থেকে এখনই রেহাই নেই, দক্ষিণের সব জেলায় আজ বৃষ্টির হলুদ-কমলা সতর্কতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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