/নাছোড় বৃষ্টি থেকে এখনই রেহাই নেই, দক্ষিণের সব জেলায় আজ বৃষ্টির হলুদ-কমলা সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: বাংলার উপরে চেপে বসা নিম্নচাপ ধীরে ধীরে সরছে ঝাড়খণ্ডের দিকে। তবে একাধিক অক্ষরেখা যুক্ত আছে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলার ওপর। যা বঙ্গোপসাগর থেকে অফুরন্ত জলীয় বাষ্প টেনে এনে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার করছে। এর ফলে এখনই বৃষ্টি থেকে রেহাই নেই।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণের সমস্ত জেলায় আজও বিকেল পর্যন্ত থাকছে হলুদ বা কমলা সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভারী বর্ষণ চলছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা এবং পশ্চিমের জেলা ও বাংলাদেশ লাগোয়া জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বর্ষণ সম্ভাবনা থাকছে আজও। কাল বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমতে পারে দক্ষিণে। আবার কাল থেকেই উত্তরবঙ্গের জেলায় বৃষ্টি বাড়তে পারে। কলকাতার আলিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট বৃষ্টিপাত ১২৯ মিলিমিটার।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ দুপুরের পর উপকূলবর্তী অঞ্চল, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিকেল থেকে সন্ধ্যার পর বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলাতেও আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হতে পারে।
উত্তরবঙ্গ
আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রবণতা বাড়তে পারে। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা গরম ও অস্বস্তি থেকে সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে।
আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও,শুক্রবার থেকে আবার গরম ও অস্বস্তি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন মূলত স্থানীয় মেঘ সঞ্চারের কারণে বিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত ছাড়া বড় কোনও আবহাওয়া সিস্টেমের প্রভাব দেখা যাচ্ছে না।
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