  • Orange Alert: দুর্যোগের রক্তচক্ষু: একাধিক জেলায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ তুমুল বৃষ্টি, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট

Orange Alert: দুর্যোগের রক্তচক্ষু: একাধিক জেলায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ তুমুল বৃষ্টি, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আজ বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, নদীয়া এবং বর্ধমান জেলাগুলোতে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 2, 2026, 12:01 PM IST
Orange Alert: দুর্যোগের রক্তচক্ষু: একাধিক জেলায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ তুমুল বৃষ্টি, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে আবহাওয়ার মেজাজ বিগড়েছে শনিবার সকাল থেকেই। হাওয়া অফিসের দেওয়া লেটেস্ট আপডেট অনুযায়ী, একাধিক জেলায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ ব্যাপক বৃষ্টি। নদীয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দুই বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা (Orange Warning)। 

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা- বেলা ১১:১৭ থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টা মাঝারি বজ্রপাত এবং ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। হুগলি- সকাল ১০:৪০ থেকে ৩ ঘণ্টার জন্য ভারী সতর্কতা। নদীয়া- সকাল ১০:৩৫ থেকে মাঝারি বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়া-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম- সকাল থেকেই এই অঞ্চলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ার খবর রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, এই সময়ে মাঝারি ধরণের বজ্রপাত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে- বজ্রবিদ্যুৎ চলাকালীন খোলা আকাশের নিচে না থেকে অবিলম্বে পাকা বাড়িতে বা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে। কোনওভাবেই খোলা মাঠে কাজ করা, একা থাকা গাছের নিচে দাঁড়ানো বা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকা যাবে না।

উল্লেখ্য, সোমবার ভোট গণনার দিন এবং পরের দিন মঙ্গলবার আরও কিছুটা বাড়বে বৃষ্টি। কলকাতায় শনি, রবি হালকা মাঝারি বৃষ্টি। সামান্য গতিবেগের দমকা বাতাস দুপুর বা বিকেলের পর। সোমবার গণনার দিন ৪ তারিখ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। গণনা চলাকালীন খুব বেশি বৃষ্টি না হলেও দুপুরের পর থেকে কলকাতা এবং লাগোয়া জেলায় ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হবে। যে দলই জিতুক, সেলিব্রেশন চলবে বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই। 

উত্তরবঙ্গে

উত্তরে বৃষ্টি চলবে। টানা আগামী বুধবার পর্যন্ত। ওপরের দিকের ৫ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। নিচের দিকে দুই দিনাজপুর ও মালদাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। এরমধ্যে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি। বাকি সমগ্র উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

