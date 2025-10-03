English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: প্রতিমার অঙ্গ থেকে উধাও গয়না, তৃণমূল কিনে দিতে চাইতেই বিতর্ক শুরু...

Durga Puja 2025: গতকাল বৃহস্পতিবার থাকায় এলাকায় মানুষ ঠাকুর বিসর্জন দেননি। আজ বিসর্জন হওয়ার কথা ছিল। কী করে চোরে গহনা চুরি করে নিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 3, 2025, 05:04 PM IST
বরুণ সেনগুপ্ত: চোরা না শোনে ধর্মের কাহীনি!! ভাটপাড়া বি এল ২২ নং গলির দুর্গাপ্রতিমার গহনা চুরি হয়ে গিয়েছে। আর এই নিয়েই আসরে বিজেপি-তৃণমূল। ক্ষোভে ফুসছে এলাকাবাসী। তৃণমূলের কিনে দেওয়া গহনা নিতে নারাজ পুজো কমিটি। চুরি যাওয়া গহনাই তারা ফেরত চায়।

উল্লেখ্য, ভাটাপাড়া বি এল নং ২২ এর দুর্গাপূজার গহনা চুরি নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। গতকাল বৃহস্পতিবার থাকায় এলাকায় মানুষ ঠাকুর বিসর্জন দেননি। আজ বিসর্জন হওয়ার কথা ছিল। কী করে চোরে গহনা চুরি করে নিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। গতকাল সিসিটিভি খুলে নেবার পরই চোররা সেই সুযোগে গহনা চুরি করেছে বলে স্থানীয়দের অনুমান। মা দুর্গার গহনা চুরি যাওয়ায় ক্ষোভে ফুসছে এলাকাবাসি।

তবে চুরির ঘটনা নিয়ে আসরে তৃণমূল এবং বিজেপি। তৃণমূলের দাবি তারা এই চুরি যাওয়া গহনা পুজো কমিটিকে কিনে দেবে। আর এতেই বিতর্ক শুরু। তবে গহনা উদ্ধার না করে এবং চোরেদের গ্রেফতার না করে তৃণমূল কেন গহনা কিনে দিতে চাইছে? প্রশ্ন বিজেপির যুব নেতা প্রিয়াংগু পান্ডের। তার অভিযোগ, তৃণণূল চুরির ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছে। চোরেদের আড়াল করতে চাইছে। তবে স্থানিয়রা তৃণমূলের কেনা গহনা নিতে নারাজ। চুরির গহনা তারা ফেরত  চায়, আর চোরেদের শাস্তি চায়!

Durga Puja 2025BhatparaBhatpara Durga Idol ornament theft
