West Bengal Assembly Election 2026: মমতার হুঁশিয়ারির পরই বড় সিদ্ধান্ত বিদায়ী তৃণমূল বিধায়কের: মুর্শিদাবাদে এবার নির্দল-কাঁটা?

West Bengal Assembly Election 2026: মমতার হুঁশিয়ারির পরই বড় সিদ্ধান্ত বিদায়ী তৃণমূল বিধায়কের: মুর্শিদাবাদে এবার নির্দল-কাঁটা?
West Bengal Assembly Election 2026: একুশে বিধানসভা ভোটে প্রথমবার ঘাসফুলে ফোটে ফরাক্কায়। তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়ক হন মনিরুল ইসলাম। এবার টিকিট পাননি সেই মণিরুলই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারিতে 'বিদ্রোহে' ইতি। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভোলবদল ফরাক্কার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলামের। ছাব্বিশে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, ফরাক্কায় দলের প্রার্থী আমিরুল ইসলামের হয়ে প্রচার করবেন।
একুশে বিধানসভা ভোটে প্রথমবার ঘাসফুলে ফোটে ফরাক্কায়। তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়ক হন মনিরুল ইসলাম। পাঁচ বছর বাদে সেই মণিরুলের নামই প্রার্থীতালিকা থেকে বাদ। তাঁর বদলে এবার ফরাক্কায় তৃণমূল প্রার্থী সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। তিনি জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতিও।
ফরাক্কা থেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ক্ষুদ্ধ মণিরুল। বলেছিলেন, 'তৃণমূল দল আমাকে টিকিট না দিলেও বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমার এক প্রতিবাদ। আমার পাশে ফরাক্কার বেশিরভাগ মানুষ যে রয়েছে তা এই নির্বাচনেই বুঝিয়ে দেব'। এমনকী, সামশেরগঞ্জ কেন্দ্রেও তাঁর পরিবারের এক সদস্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছিল তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক।
শনিবার সামশেরগঞ্জে ভোট প্রচারে গিয়ে মণিরুলকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন মমতা। বলেন, 'ফরাক্কার বিধায়ককে বলছি, শুনেছি তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আমি তাঁকে বলছি ওটা প্রত্যাহার করে নিতে। না করলে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমানকে বলছি, দল থেকে ওকে বহিষ্কার করতে'। এরপরই সিদ্ধান্ত বদল করলেন মণিরুল।
SIR আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেছিল ফরাক্কা। ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল বিডিও অফিসের। সেই ঘটনার নাম জড়িয়েছিল ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুলের। তাঁর দাবি ছিল, 'ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে বেছে বেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নাম এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছিল। আমি তার প্রতিবাদে আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম। সেটা হয়তো দল ভালভাবে নেয়নি। তাই আমাকে 'বলির পাঁঠা' করা হল। ফরাক্কাবাসীদের ভোটাধিকার বাঁচাতে গিয়ে আমি 'বলির পাঁঠা' হয়ে গেলাম'।
