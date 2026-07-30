/Viral VIDEO: দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ভয়ংকর কাণ্ড: দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, ছিটকে যাচ্ছে স্ফুলিঙ্গ-- আতঙ্কে হুড়োহুড়ি, প্রাণ নিয়ে দৌড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণেশ্বর রেল স্টেশনে ওভারহেড বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে ভয়ংকর কাণ্ড। বড় বিপত্তির স্টেশনে। ব্যস্ত সময়ে আচমকাই ওভারহেড তার ছিঁড়ে পড়ার কারণে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ঘটনার জেরে স্টেশন চত্বর ও ট্রেনের ভিতরে থাকা যাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে।
ঘটনার বিবরণ
প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, ট্রেনটি যখন দক্ষিণেশ্বর স্টেশন এলাকায় পৌঁছয়, ঠিক তখনই বিকট শব্দে ওপরের ওভারহেড তারটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ (স্পার্কিং) দেখা যায় এবং বিকট শব্দে চারপাশ কেঁপে ওঠে। এই ঘটনায় ট্রেনের ভিতরে থাকা যাত্রীরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া বা অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করেন। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিয়োও দেখা গেছে, আতঙ্কে কী ভাবে যাত্রীরা প্রাণ বাঁচাতে দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম ও রেললাইনের দিকে ছোটাছুটি করছেন। মুহূর্তের মধ্যে পুরো স্টেশন চত্বরে এক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা
এই দুর্ঘটনার সরাসরি প্রভাব পড়ে শিয়ালদহ শাখার ট্রেন চলাচলের ওপর। দুর্ঘটনা ঘটার পরপরই নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে পিছনের ও সামনের বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে।
অফিস ফেরত ও সাধারণ নিত্যযাত্রীরা চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখে পড়েন। দক্ষিণেশ্বর-সহ সংলগ্ন স্টেশনগুলোতে ভিড় জমতে শুরু করে। বহু যাত্রী দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাধ্য হয়ে বিকল্প হিসেবে বাস, ট্যাক্সি বা অন্যান্য সড়ক পরিবহনের পথ বেছে নেন, যার ফলে আশপাশের রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।
রেল কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ
ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই রেলের টেকনিক্যাল টিম এবং আরপিএফ (RPF) দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। নিরাপত্তার স্বার্থে তাৎক্ষণিকভাবে ওই শাখার সমস্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাতে নতুন করে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে।
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত ছিঁড়ে যাওয়া তার মেরামতের কাজ শুরু করেন। প্রায় কয়েক ঘণ্টার টানা চেষ্টার পর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় এবং পরিষেবা আংশিকভাবে ঠিক করা হয়।
পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন
এই ঘটনার পর রেলের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন সাধারণ যাত্রীরা। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, নিয়মিত পরীক্ষা ও সঠিক দেখভালের অভাবেই মাঝেমধ্যেই এমন বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটছে।
ব্যস্ত রেলপথে ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা যাত্রীদের জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রেল প্রশাসনের কাছে সাধারণ মানুষের দাবি, ভবিষ্যতে যেন এমন অপ্রীতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য পরিকাঠামোগত নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণ আরও জোরদার করা উচিত।
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