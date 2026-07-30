Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Viral VIDEO: দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ভয়ংকর কাণ্ড: দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, ছিটকে যাচ্ছে স্ফুলিঙ্গ-- আতঙ্কে হুড়োহুড়ি, প্রাণ নিয়ে দৌড়

Viral VIDEO: দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ভয়ংকর কাণ্ড: দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, ছিটকে যাচ্ছে স্ফুলিঙ্গ-- আতঙ্কে হুড়োহুড়ি, প্রাণ নিয়ে দৌড়

Dakhineswar Station Fire Incident: অফিস ফেরত ও সাধারণ নিত্যযাত্রীরা চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখে পড়েন। দক্ষিণেশ্বর-সহ সংলগ্ন স্টেশনগুলোতে ভিড় জমতে শুরু করে। বহু যাত্রী দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাধ্য হয়ে বিকল্প হিসেবে বাস, ট্যাক্সি বা অন্যান্য সড়ক পরিবহনের পথ বেছে নেন, যার ফলে আশপাশের রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 30, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:23 PM IST
Viral VIDEO: দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ভয়ংকর কাণ্ড: দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, ছিটকে যাচ্ছে স্ফুলিঙ্গ-- আতঙ্কে হুড়োহুড়ি, প্রাণ নিয়ে দৌড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dangerous VDO:দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ভয়ংকর কাণ্ড:দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন,প্রাণ নিয়ে দৌড়
dakshineswar13 min ago
2
Birbhum cash recovery21 min ago
3
Ramayana Trailer36 min ago
4
Janatar Darbar42 min ago
5
Saltlake1 hr ago