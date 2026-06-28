/ভোটের ফল বেরোতেই পগার পার! তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার ঋতব্রতঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

দেবব্রত ঘোষ ও বরুণ সেনগুপ্ত: হাওড়া থেকে সোজা শিলিগুড়ি! গা-ঢাকা গিয়েও শেষরক্ষা হল না। তোলাবাজির অভিযোগে এবার গ্রেফতার INTTUC-র প্রাক্তন সভাপতি। উত্তর হাওড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর ও বর্তমানে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।
পুলিস সূত্রে খবর, ধৃতের নাম অরবিন্দ দাস ওরফে টাবলু। গত ৪ মে ভোটের ফল বেরনোর পর থেকে পলাতক ছিলেন তিনি। হাওড়া স্টেশনে তোলাবাজির একাধিক ঘটনায় অভিযুক্ত এই অরিবন্দ। তাঁকে খুঁজছিল পুলিস। শেষপর্যন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়িতে যায় হাওড়া গোলবাড়ি থানার পুলিস। উত্তরবঙ্গে ধরা পড়ে একসময়ে হাওড়া সদরের INTTUC সভাপতি। শিলিগুড়িতে এক আত্মীয় বাড়িতে তিনি গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বলে খবর। তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনার পানিহাটি প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর। গোপন অভিযানে পানিহাটি পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর জয়ন্ত দাস ওরফে গোবিন্দকে গ্রেফতার করল পুলিস। তৃণমূল জমানায় তোলাবাজি ও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ।
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