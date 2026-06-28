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ভোটের ফল বেরোতেই পগার পার! তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার ঋতব্রতঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

INTTUC leader arrested: হাওড়া স্টেশনে তোলাবাজি! শিলিগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন  হাওড়া সদরের প্রাক্তন INTTUC সভাপতি অরবিন্দ দাস ওরফে টাবলু।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 28, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:26 PM IST
ভোটের ফল বেরোতেই পগার পার! তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার ঋতব্রতঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা
Image Credit: গ্রেফতার ঋতব্রতঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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