West Bengal Assembly Election 2026 TMC Joing: নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বিগ ফাইটের ইঙ্গিত অভিষেকের: তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির হেভিওয়েট নেতা

West Bengal Assembly Election 2026 TMC Joing: নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বিগ ফাইটের ইঙ্গিত অভিষেকের: তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির হেভিওয়েট নেতা
প্রবীর চক্রবর্তী: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই রাজ্যের রাজনীতিতে বড়সড় রদবদল ঘটে গেল। দক্ষিণবঙ্গের রাজনীতির ভরকেন্দ্র নন্দীগ্রামে এবার বড়সড় চমক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। কালীঘাটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ঘাসফুল শিবিরে যোগদান করলেন দাপুটে নেতা পবিত্র কর। আর এই যোগদানের পরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে— তবে কি নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের সম্ভাব্য বাজি হতে চলেছেন এই লড়াকু নেতাই?
কালীঘাটে মেগা যোগদান
মঙ্গলবার বিকেলে কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে অভিষেকের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন পবিত্র কর। যোগদান পর্ব শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পবিত্র করের মতো মানুষের যোগদান আমাদের দলকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে নন্দীগ্রামের মাটিতে মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তিনি সামনের সারিতে থাকবেন।'
পবিত্র করও নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর লক্ষ্য। তিনি জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে কাজ করতে চাই। নন্দীগ্রামের মানুষকে দালালি আর স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি দেওয়াই আমার প্রধান লক্ষ্য।'
শুভেন্দু বনাম পবিত্র: নন্দীগ্রামের লড়াইয়ে নতুন মুখ?
২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ছিল সারা ভারতের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে অত্যন্ত অল্প ব্যবধানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় এবং শুভেন্দু অধিকারীর জয় নিয়ে আজও আইনি লড়াই চলছে। তবে সংগঠন সাজাতে তৃণমূল এবার কোনো ঝুঁকি নিতে নারাজ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পবিত্র করকে দলে টানা এবং তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া আসলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তাঁর নিজের গড়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর একটি সুপরিকল্পিত কৌশল।
নন্দীগ্রামের স্থানীয় সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পবিত্র করের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সময় থেকেই তিনি সক্রিয় ছিলেন। ফলে তাঁকে প্রার্থী করা হলে শুভেন্দু অধিকারীকে কড়া টক্কর দেওয়া সম্ভব হবে বলেই মনে করছে জোড়া-ফুল শিবিরের একাংশ।
রাজনৈতিক তাৎপর্য
পবিত্র করের এই দলবদল নিছক কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক অঙ্ক:
সংগঠন মজবুত করা: হলদিয়া ও নন্দীগ্রাম বেল্টে শুভেন্দু অধিকারীর যে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হয়েছে, তাতে ফাটল ধরানো।
আদি বনাম নব্যের সমন্বয়: নন্দীগ্রামের পুরনো তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে পবিত্র করের গ্রহণযোগ্যতা থাকায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটানোর পথ প্রশস্ত হতে পারে।
ভোট ব্যাংক: বিশেষ করে সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক চাষিদের ভোট একজোট করতে পবিত্র কর বড় ভূমিকা নিতে পারেন।
পবিত্র করের এই পদক্ষেপে স্বভাবতই অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এই যোগদানকে গুরুত্ব দিতে নারাজ নেতৃত্ব, তবুও অন্দরে যে আশঙ্কার মেঘ জমছে তা স্পষ্ট। নন্দীগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে হারানো সহজ কাজ নয়, কিন্তু পবিত্র করের মতো ‘ভূমিপুত্র’কে সামনে রেখে তৃণমূল যে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে, তা আজকের যোগদান থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)